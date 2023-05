Meteo – Sta per iniziare l’Estate meteorologica, con un’altra settimana instabile in Italia

Situazione meteo attuale

Salve e buon inizio di settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! La settimana corrente ci regalerà ancora piogge e temporali a sviluppo pomeridiano come già detto nei precedenti editoriali: la situazione sinottica presenta ancora un campo d’alta pressione sbilanciato tra Atlantico e Isole Britanniche con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Nello stesso momento un corridoio instabile resterà attivo per molti giorni sul Mediterraneo condizionando anche l’inizio dell’estate meteorologica.

Ancora instabilità nella giornata odierna, ecco le previsioni

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 30 Maggio: Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità in transito e ampie schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino, possibili sconfinamenti su Piemonte e Liguria, ampie schiarite altrove. In serata ancora piogge e temporali sparsi specie su Alpi e settori di Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, generalmente più asciutto sulle coste specie adriatiche. In serata precipitazioni in esaurimento ovunque con nuvolosità alternata a schiarite. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse e schiarite, locali piogge solo sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle zone interne Peninsulari e delle Isole Maggiori, più asciutto lungo l’Adriatico. In serata tempo in miglioramento ma con nuvolosità irregolare in transito.

Tendenza fino al ponte del 2 Giugno: i dettagli

Tendenza meteo – Con l’avvento del mese di Giugno inizierà ufficialmente l’Estate meteorologica: i modelli matematici vedono ancora in questa fase un anticiclone sbilanciato verso le Isole Britanniche mentre correnti più fresche transiteranno sul Mediterraneo. Per la Festa della Repubblica ci attediamo come al solito lo sviluppo di fenomeni pomeridiani soprattutto su Alpi e Appennino. Poche variazioni anche nel primo weekend di giugno che vedrà condizioni meteo instabili e temperature in linea con le medie del periodo.

Inizio Giugno: ecco cosa potrebbe accadere

Vediamo di dare una lettura preventiva all’avvio del mese di Giugno: diversi modelli mostrano comunque anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa ma in particolare sui settori occidentali. Alta pressione di matrice nord-africana che potrebbe fare spesso sortite tra Penisola Iberica e Francia portando anomalie termiche positive. Sopra media comunque anche le latitudini più elevate tra Islanda e Scandinavia. Sotto il profilo delle precipitazioni a giugno 2023 potremmo avere locali sotto media sull’Europa centro-orientale a causa dell’invadenza degli anticicloni. Infiltrazioni fresche in quota, specie dai quadranti orientali, potrebbero invece portare molti temporali con locali sopra media tra Balcani e Italia.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.