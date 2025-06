Meteo – Il flusso atlantico insidia l’Anticiclone e provoca temporali anche violenti: ecco l’allerta della Protezione Civile

Serata di prevalente stabilità sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano condizioni meteo in larga parte stabili e asciutte sul nostro Paese grazie alla netta imposizione dell’Anticiclone afroazzorriano che tuttavia non impedisce l’infiltrazione di correnti più fresche e instabili sulle aree più settentrionali dello stivale, dove si aziona qualche isolato temporale fin da questo pomeriggio. Tale situazione potrà ripetersi per il resto della serata corrente, con fenomeni via via più circoscritti. Le temperature, invece, continueranno ad attestarsi mediamente su valori superiori alla media di riferimento.

Passaggio temporalesco sulle aree più a nord del Paese per domani

Le suddette correnti più fresche, provenienti da un flusso atlantico posizionato appena oltralpe, determineranno eccezioni più diffuse nella giornata di domani domenica 8 giugno, ma comunque relegate alle aree più settentrionali del Paese, soprattutto all’estremo nordest. Qui si attende il passaggio di rovesci e temporali localmente anche violenti specie nelle ore pomeridiane, con instabilità residuale in serata sul Friuli Venezia Giulia. Le condizioni meteo altrove si manterranno invece generalmente più stabili e asciutte, con cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, inoltre, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, con clima che si manterrà pienamente estivo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutti settori alpini e prealpini del Triveneto, con possibili locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo, con valori massimi localmente elevati su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, fino a molto elevati su Puglia, Basilicata e Sicilia. Venti: localmente forti nord-orientali sulla Liguria di Ponente. Mari: localmente molto mossi Ligure, Mare di Sardegna e Tirreno centrale settore ovest.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 8 giugno 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

