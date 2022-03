METEO – Stabilità e lieve RIALZO TERMICO in vista in ITALIA, ma nel WEEKEND possibile PEGGIORAMENTO in arrivo

Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nel corso della prima parte di marzo, il Mediterraneo centrale e la Penisola Italiana sono stati interessati da vari impulsi freddi provenienti dall’Europa nord-orientale, i quali hanno portato un clima invernale su tutte le regioni ma con poche precipitazioni. Il maltempo ha infatti interessato solo le regioni meridionali e a tratti quelle del medio versante adriatico, con neve anche a quote molto basse. Questo è stato favorito dalla presenza di un campo di alta pressione tra Mare del Nord, Scandinavia ed Europa centrale. Ma a partire dalla giornata odierna un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana inizia la rimonta sul Mediterraneo.

Bel tempo in arrivo in Italia con lieve rialzo termico

Come abbiamo appena detto, a partire dalla giornata odierna un promontorio di alta pressione inizierà ad espandersi sul Mediterraneo, fino a raggiungere l’Europa centrale nella giornata di domani. Questo porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana, con tempo asciutto e cieli soleggiati soprattutto al Centro-Nord. Qualche disturbo sarà invece ancora possibile sulle regioni meridionali, specie tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature tenderanno leggermente ad aumentare, specie nei valori massimi, ma con clima ancora freddo specie al Centro-Sud, dove troveremo ancora valori termici di 3-5 gradi al di sotto della media. Tra giovedì e venerdì ancora lieve aumento termico in Italia, con temperature che si porteranno quasi in linea con le medie del periodo.

Possibile peggioramento in arrivo nel weekend, ma non per tutti

Nel corso degli ultimi giorni della settimana il promontorio di alta pressione presente sul Mediterraneo verrà eroso sia sul bordo occidentale che su quello orientale. La presenza di un campo di alta pressione tra Scandinavia ed Europa centro-orientale andrà a favorire la spinta verso i Balcani della circolazione fredda presente tra l’Europa orientale e il Mar Nero. Una profonda struttura depressionaria è invece presente tra Groenlandia ed Islanda con saccatura in estensione sull’Atlantico. Sul Mediterraneo avremo quindi l’interazione tra l’aria fredda da est e le correnti umide atlantiche, con formazione di un minimo al suolo. Questo dovrebbe portare un peggioramento meteo nel weekend, ma che potrebbe interessare solo le regioni di Nord-Ovest e le Isole Maggiori e infine il Sud Italia.

