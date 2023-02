Meteo – Stop al maltempo invernale, salvo residui disturbi al sud: arriva l’alta pressione!

Meteo, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un vasto campo altopressorio in affermazione sull’Europa sud-occidentale, con valori barici al suolo alti e livellati attorno ai 1035 hpa dall’Anatolia sino al Regno Unito; i geopotenziali più elevati sono invece collocati sulle Nazioni occidentali, dove ritroviamo anomalie bariche positive a 500 hPa sino a 30 dam. In tal modo sul bordo orientale scorrono ancora correnti fredde dall’est Europa al Mediterraneo centrale. In tale contesto le condizioni meteo sull’Italia volgono verso un deciso miglioramento, seppur con una residua circolazione fredda orientale.

Weekend verso un deciso miglioramento, salvo residui disturbi al sud

Oggi meto decisamente stabile sull’Italia, per l’arrivo dell’alta pressione. Volge al termine l’ondata di maltempo che ha interessato negli ultimi giorni il sud Italia. Alta pressione in affermazione sul Mediterraneo centro-occidentale, determina condizioni meteo mediamente stabili nel corso del weekend su gran parte del Paese. Fine settimana all’insegna del sole su gran parte del centro-nord e Sardegna, salvo innocue velature di passaggio nella giornata odierna sulle regioni settentrionali. Residui addensamenti al sud, con occasionali acquazzoni e nevicate in montagna nella giornata di domenica tra Appennino Calabro-Lucano, Calabria e Sicilia nord-orientale, lambite da un impulso freddo dai Balcani.

Gelate al centro-nord, anche intense

L’arrivo dell’alta pressione ed il conseguente sensibile aumento del campo barico, con valori al suolo sino a 1035-1036 hPa, ha accentuato condizioni di subsidenza nei bassi strati. L’aria fredda giunta nei giorni scorsi rimane così ben salda negli strati inferiori del PBL, con i valori notturni che grazie anche ai cieli stellati ed assenza di vento tendono a scendere al di sotto dello zero. Risveglio con diffuse gelate al centro-nord, dove le colonnine di mercurio si sono portate al di sotto dello zero. Sulla Pianura Padana sono stati raggiunti i -6/-7°C tra il basso Veneto ed il ferrarese, così come tra astigiano, torinese e nella provincia di Monza Brianza. Minime negative, fatta eccezione per le coste, anche sulle regioni centrali con valori che nelle valli tra Umbria e Toscana hanno toccato i -7/-8°C. Altopiani abruzzesi tra i più freddi d’Italia, con i -21.6°C di Campo Felice – Fonte Camardosa ed i -22.7°C dei Piani di Pezza. Temperature invernali anche al sud, specie sui settori interni, con città come Campobasso e Potenza scese sui -2°C. Nei prossimi giorni si registrerà un addolcimento termico, specie nei valori massimi, per il definitivo stop al freddo flusso orientale.

CONTINUA A LEGGERE​

Stop all’Inverno, arriva un periodo anticiclonico

Torna l’alta pressione sull’Italia. Come era nelle attese, dopo la fase di freddo con nevicate a bassissima quota l’Inverno subirà un nuovo stop. Alta pressione prevista in affermazione nel corso della prossima settimana sull’Italia, determinando una seconda decade mediamente stabile su tutto il Paese con temperature in ripresa. I valori diurni si porteranno gradualmente al di sopra delle medie del periodo, specie al centro-nord, sino a superare i 10°C di anomalie in montagna. Farà freddo ancora di notte, anche se con valori in aumento, per via dell’inversione termica attivata dalle condizioni di subsidenza innescata dall’alta pressione. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.