METEO – STOP al MALTEMPO, torna l’ALTA PRESSIONE sull’ITALIA con tempo stabile

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da un vasto campo altopressorio disteso dall’Europa Sudoccidentale sin verso la Russia. L’ansa depressionaria giunta nei giorni scorsi sull’Italia è in isolamento tra il Mediterraneo orientale e la Penisola Ellenica, mentre il flusso perturbato principale transita al di sopra del 50°N. In tal modo l’Italia sarà interessata da una residua circolazione settentrionale, ma con tempo mediamente stabile per un deciso aumento barico.

L’ansa depressionaria che ha determinato condizioni di maltempo sull’Italia si è definitivamente allontanata verso levante. Nel contempo da ovest avanza un campo altopressorio stabilizzando il tempo nel corso del weekend su tutto il Paese. Giornata odierna che vedrà infatti tanto sole sull’Italia, salvo residui disturbi a ciclo diurno sull’alta Calabria tirrenica e localmente zone interne del basso Lazio con occasionali acquazzoni e temporali. Ventilazione da nord-nordest ancora sostenuta al centro-sud, ma con tendenza al graduale indebolimento. Domenica di bel tempo da nord a sud grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa ed a secche correnti settentrionali. Temperature che subiranno un diffuso aumento, specie nei valori massimi, con punte fino a +33/+35°C domani su Piemonte e zone interne della Sardegna ed attorno ai +32/+34°C sui settori tirrenici.

Una nuova ondata di caldo intenso interesserà l’Europa sudoccidentale con picchi di oltre +40°C sulla Spagna. L’alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale è infatti nuovamente alimentata da masse d’aria molto calde in risalita dal Marocco, con isoterme ad 850 hpa fino a +23/+24°C. Primi +40°C registrati nella giornata di ieri nell’area di Siviglia, ma tra il weekend e l’avvio della prossima settimana sono attese punte fino a +42/+43°C con allerta emessa dal centro meteorologica nazionale. La bolla d’aria calda risalirà poi verso il sud della Francia, mantenendosi tuttavia ad ovest dell’Italia. Il nostro Paese rimarrà anche nei prossimi giorni sotto una circolazione settentrionale, con temperature in aumento ma senza eccessi. Ultima parte di giugno più incerta, tra caldo e fase di maltempo? Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

La seconda decade del mese di giugno vedrà l’Italia nuovamente interessata da un campo anticiclonico con tempo mediamente estivo su tutto il Paese. A seguire non è escluso un nuovo peggioramento per la discesa sull’Europa di una vasta saccatura che potrebbe coinvolgere anche il nostro Paese. Secondo gli ultimissimi outlook dei principali modelli matematici, dopo il 20 giugno un vasto campo anticiclonico potrebbe prendere forma sul vicino Atlantico, favorendo la discesa di una saccatura sul centro Europa. Meteo che potrebbe peggiorare anche sul nostro Paese con temperature in nuovo calo. Al momento è ancora prematuro effettuare una previsione meteo dettagliata, stante una distanza temporale considerevole, ma giugno potrebbe riservare ancora delle sorprese. Rimanete aggiornati!

