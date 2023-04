Meteo – Maltempo con piogge e possibili temporali in Italia nelle prossime ore, ecco i dettagli

Ancora maltempo quest’oggi sull’Italia

Condizioni di maltempo riguarderanno anche oggi la nostra Penisola a causa del persistente afflusso di correnti perturbate che daranno origine ad un fronte instabile con piogge e possibili temporali, come vedremo nel presente editoriale. Prosegue quindi la fase di maltempo cominciata da qualche giorno sullo stivale, senza che però ciò comporti variazioni significative sul fronte delle temperature, che rimangono in linea con la media del periodo quando non addirittura superiori ad essa, specie al meridione.

Allerta meteo per alcune aree del Paese

Il quadro meteorologico odierno era già ben delineato nella giornata di ieri, quando il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo valida per alcuni settori del Paese (scopri quali). L’Anticiclone si mostra ancora una volta piuttosto remissivo nel risalire lungo il Mediterraneo centrale (anche se presto prenderà il sopravvento), con le correnti perturbate che tendono pertanto ad approfittarsene.

Maltempo con piogge e possibili temporali in arrivo nelle prossime ore

Un fronte instabile si sta generando sulle aree nordorientali e in particolare in Veneto e, nelle prossime ore, scenderà verso meridione interessando diverse aree del Paese con fenomeni localmente anche intensi, specie in Romagna stando a quanto si prospetta dai principali centri di calcolo. Le temperature, in questo caso, subiranno una diminuzione al passaggio dei fenomeni, tanto più marcata quanto più intensi saranno quest’ultimi. Ma quali saranno le altre regioni colpite?

CONTINUA A LEGGERE.

Piogge e possibili temporali anche in altre zone del Paese

Fermo restando che qualche rovescio potrà interessare anche l’Emilia, le aree che verranno coinvolte dal maltempo nelle prossime ore saranno, oltre alla già citata Romagna nel precedente paragrafo, le zone interne della Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Molise. Le condizioni meteo sul resto della nostra Penisola si manterranno più stabili e asciutte e accompagnate perlopiù da cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.