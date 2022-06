METEO – SUPER FIAMMATA AFRICANA in arrivo in ITALIA con TEMPERATURE fino a +44°C, ecco dove

Netta prevalenza dell’Anticiclone sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano condizioni meteo in larga parte stabili sulla nostra Penisola a causa di una netta predominanza dell’Anticiclone di stampo subtropicale sul Mediterraneo centrale. La struttura anticiclonica si trova peraltro in ulteriore rafforzamento in queste ore a causa di un affondo occidentale che, per il suo moto ciclonico, richiama giocoforza correnti più roventi sull’Italia. Tuttavia non mancano temporali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche temporale in azione sull’Italia, maltempo anche nelle prossime ore

Tuttavia nel corso di questo pomeriggio è apprezzabile la formazione e lo sviluppo di temporali che si azionano sulle aree più settentrionali dello stivale e che colpiscono durante il pomeriggio soprattutto il Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime ore le condizioni meteo si manterranno perturbate su alcune aree della nostra Penisola e malgrado l’Anticiclone (scopri dove). Il tutto mentre sulla stragrande maggioranza del Paese insisterà caldo di stampo tipicamente africano.

Prossimi giorni all’insegna di una super fiammata africana

Un maestoso campo di Alta pressione di origine africana dominerà sull’Italia nei prossimi giorni, portando condizioni meteo di prevalente stabilità fatta eccezione per qualche temporale che si formerà a ridosso delle Alpi e qualche nota di maltempo al nord per domani e qualche blando e isolato rovescio che potrebbe giungere anche sul versante tirrenico centro settentrionale per giovedì, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. A tale situazione, si aggiungerà anche un’impennata delle temperature e un aumento in generale del caldo, che al centro-nord sarà particolarmente afoso.

Picchi fino a +44°C locali

Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo appariranno dunque in prevalenza stabili e accompagnate da un’impennata delle temperature che interesserà soprattutto le pianure interne del meridione, in particolare quelle del foggiano, della Sicilia e del materano, dove le temperature spesso e volentieri raggiungeranno i +40°C, con picchi finanche i +42°C. Nelle zone interne della Sicilia inoltre e nella giornata di giovedì 23 giugno si avrà l’apice dell’ondata calda, quanto le colonnine di mercurio localmente potrebbero toccare o sfiorare i +44°C.

