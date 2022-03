METEO – SUPER GRANDINATA si è abbattuta provocando DANNI a Rosario, in Argentina: i dettagli

Residuo maltempo tra notte e mattina odierne, poi stabilità pressoché ovunque

A seguito del maltempo residuale tra la notte e la mattinata odierne che ha interessato alcune zone della nostra Penisola e in particolare le aree tirreniche della Sicilia, dove peraltro era attiva per oggi un’allerta meteo della Protezione Civile, le condizioni meteo sono apparse in miglioramento, con accenno anche a schiarite. In ogni caso si è trattato di rovesci perlopiù localizzati e di debole intensità, con qualche fiocco che è sceso fino a quote di alta collina o bassa montagna.

Bel tempo su tutto lo stivale dalla seconda parte della mattinata odierna

L’allontanamento verso il settore balcanico della perturbazione artica che fino a ieri ha interessato la nostra Penisola, ha determinato, come scritto precedentemente, un miglioramento generale delle condizioni meteo che si sono tramutate in generale stabilità soprattutto dalla seconda parte della mattinata di oggi, con qualche schiarita. Tale pausa dal maltempo è comunque destinata a durare una manciata di ore e i primi segnali di cedimento si mostreranno già da domani giovedì 3 marzo (scopri dove).

Violenta grandinata colpisce Rosario, in Argentina

Si è aperto qualche giorno fa un periodo piuttosto perturbato per l’Argentina, dove un grandinata aveva già provocato alcuni problemi a San Martìn, nella Provincia di Buenos Aires. Più o meno il giorno successivo, stando a quanto si apprende dal sito “viapais.com.ar” una violenta grandinata si sarebbe abbattuta in un’altra zona del Paese, più precisamente a Rosario, nella Provincia di Santa Fe, come vedremo nel prossimo paragrafo.

