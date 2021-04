METEO: TEMPERATURE fino e oltre i 30° al sud ITALIA con le correnti africane in transito

Meteo Italia, tempo in prevalenza stabile nel finale di Aprile

Dalle prime immagini che ci arrivano dal satellite, sull’Italia troviamo ancora nubi compatte in transito al nord e ampie schiarite invece al centro-sud. Piogge sparse le troviamo stamani sulle regioni settentrionali mentre le condizioni meteo sono stabili sul resto del Paese. Clima caldo nelle prossime ore della giornata odierna con le temperature in sensibile aumento. Raggiunti i primi 30°c sulla Sicilia nella giornata di ieri, per oggi raggiungeremo tale soglia su altre regioni meridionali e clima caldo anche al centro.

Previsioni meteo primo maggio 2021

Primo Maggio con un peggioramento in arrivo in Italia, maltempo in arrivo al nord Italia, clima ancora molto caldo sulle regioni meridionali. La situazione sinottica a grande scala ci indica in queste ore una profonda saccatura di bassa pressione sulla Penisola Iberica ed il richiamo di correnti meridionali sull’Italia. L’avvicinamento di quest’ultima nelle prossime ore determinerà il peggioramento per il weekend del primo maggio.

Maltempo in arrivo nel weekend del primo maggio

Circolazione di bassa pressione sempre attiva sull’Europa la quale è in grado di pilotare correnti perturbate fin sull’Italia. Ennesimo impulso di maltempo atteso nel weekend del primo maggio, a seguire ancora maltempo in Italia con piogge o temporali. Attesi fenomeni anche di forte intensità e sotto forma di nubifragio sulle regioni settentrionali del Paese durante le prossime 24-72 ore.

