METEO – TEMPERATURE in aumento al Sud con valori sopra la media, massime anche oltre i 25°C specie nel WEEKEND

Depressione atlantica tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nel corso della giornata di ieri una depressione nord atlantica ha raggiunto la Penisola Iberica ed ora si appresta a penetrare sul Mediterraneo occidentale dove andrà ad approfondire un minimo di pressione al suolo fino a 1000 hPa. Avvicinamento della perturbazione che porterà un aumento della nuvolosità nella giornata odierna sulla Penisola Italiana. Oltre alla nuvolosità arriveranno anche le prime piogge al Nord-Ovest e Sardegna ed entro la notte deboli piogge andranno ad interessare le regioni centrali e l’Emilia Romagna.

Forte maltempo tra giovedì e e venerdì in Italia

Nel corso dei prossimi giorni la depressione atlantica si muoverà verso est transitando sul Mediterraneo centro-occidentale e con il minimo di pressione al suolo che si approfondirà fino a 995 hPa. Nella giornata di domani questo porterà piogge sparse sulle regioni centro-settentrionali e fenomeni anche intensi sulla Sardegna, con acquazzoni e temporali sparsi. Nella giornata di venerdì, con il minimo che transiterà proprio sull’Italia, piogge intense e diffuse interesseranno tutto il Centro-Nord, anche a carattere di rovescio o temporale specie sulla Pianura Padana e qualche fenomeno arriverà ad interessare anche la Campania e il Molise. Condizioni meteo più stabili invece all’estremo Sud.

Temperature in rialzo al Centro-Sud con massime oltre i 20°C

La presenza di una depressione sul Mediterraneo occidentale oggi e sul Mediterraneo centro-occidentale domani andrà a richiamare aria più calda dai quadranti meridionali verso la Penisola Italiana con conseguente aumento termico. Avvezione di aria calda che nella giornata odierna andrà ad interessare soprattutto le Isole Maggiori, con valori massimi di temperatura che si aggireranno attorno ai 21°C-23°C e non si escludono punte anche anche di 25°C sulla Sicilia sud-orientale. Nella giornata di domani l’aria calda andrà ad interessare invece soprattutto il Sud e le regioni del medio versante tirrenico, con massime di 21°C-23°C tra Lazio e Campania, mentre si aggireranno attorno ai 20°C sul resto delle regioni del Sud. L’arrivo delle depressione porterà invece un calo termico sulla Sardegna domani, con massime ovunque sotto i 15°C. Tra oggi e domani le temperature al Centro-Sud risulteranno anche di 6-8 gradi sopra la media del periodo. Temperature in generale diminuzione nella giornata di venerdì su tutta l’Italia, le quali si riporteranno in media con quelle del periodo, a causa del transito della perturbazione. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend.

CONTINUA A LEGGERE​