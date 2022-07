METEO – TEMPERATURE in aumento in ITALIA con massime di 40°C e punte fino anche a 42°C. Vediamo quando e dove

Caldo in aumento anche in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella prima parte di settimana l’ondata di caldo intenso ha interessato soprattutto l’Europa occidentale, battendo anche alcuni record come ad esempio in Inghilterra dove, per la prima volta nella storia da quando si effettuano le rilevazioni, le temperature hanno superato i 40°C. Con l’espansione verso est del campo di alta pressione sub-tropicale, ora l’aria calda si dirige maggiormente verso il Mediterraneo centrale, portando un graduale aumento delle temperature anche in Italia.

Domani temperature oltre i 40°C su alcune zone d’Italia

Come abbiamo appena visto, la risalita di aria calda africana sta interessando sempre più la Penisola Italiana, con temperature in graduale aumento specie al Centro-Nord. Nella giornata di domani sono infatti previste massime intorno ai 40°C sial al Nord che nelle zone interne del Centro, con punte di 41°C-42°C in Pianura Padana tra Lombardia ed Emilia Romagna e nelle vallate tra Lazio e Umbria. Caldo intenso anche al Sud e sulle Isole, ma con massime leggermente più contenute che si attesteranno sui 36°C-38°C.

Weekend con caldo in aumento al Sud e qualche temporale al Nord

Nel corso del weekend l’aria calda africana inizierà a coinvolgere maggiormente anche il Sud Italia, con le temperature che tenderanno ad aumentare. Massime che raggiungeranno valori intorno ai 40°C anche nelle zone interne del Sud, con picchi fino a 41°C-42°C nelle zone interne tra Puglia e Basilicata. Nella giornata di sabato saranno però possibili delle piogge al Nord. Infatti il transito di una oscillazione del flusso perturbato sull’Europa centrale porterà una temporanea diminuzione dei valori di geopotenziale, accentuando cosi l’instabilità pomeridiana. Nel pomeriggio di sabato acquazzoni e temporali si andranno a formare sulle Alpi ed entro la serata sono previsti in sconfinamento verso la Pianura Padana portando piogge sparse.

Clima caldo e secco probabilmente fino al termine di luglio

Situazione sinottica all’inizio dell’ultima settimana di luglio che dovrebbe vedere una circolazione depressionaria tra Isole Britanniche e Scandinavia mentre una rimonta africana dovrebbe interessare anche il Mediterraneo. Condizioni meteo che potrebbero restare praticamente asciutte in Italia fino al termine del mese di luglio, aggravando sempre di più lo stato di siccità. Spaghi del modello GFS che mostrano temperature costantemente sopra media da qui fino ai primi giorni di agosto.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.