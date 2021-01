METEO – TEMPERATURE in CROLLO con estese GELATE, apice del FREDDO nelle prossime ore

Irruzione artica sull’Italia

Meteo – La stagione invernale è stata fin qui decisamente dinamica e per molti frangenti in linea con il periodo. Numerose, infatti, sono state le avvezioni fredde sull’Italia, portando in alcuni casi nevicate fino a quote di pianura al nord e di bassa collina al centro e parte del sud. Nelle ultime ore una nuova irruzione artica ha raggiunto nuovamente lo stivale, portando un deciso crollo delle temperature e la neve fino alla città di Cosenza. L’aria fredda presente nei giorni scorsi sull’Europa centro-orientale, è riuscita ad estendersi verso ovest grazie alla spinta dell’anticiclone delle Azzorre verso la Scandinavia, portando una nuova fase invernale anche sulle Nazioni meridionali europee.

Freddo in aumento, estese gelate la scorsa notte al nord

Meteo – La ciclogenesi che nella giornata di ieri ha preso forma sul medio-alto Tirreno si è rapidamente portata verso le regioni meridionali, richiamando correnti fredde dai Balcani verso l’Italia. I cieli stellati e l’attenuazione della ventilazione, unitamente ad un calo dei tassi d’umidità, hanno favorito un deciso calo delle temperature nella scorsa notte, con gelate diffuse anche in pianura. In particolare valori minimi di -2/-4°C sono stati raggiunti sulla Pianura Padana, ma con punte fino a -5/-6°C nell’astigiano, Friuli-Venezia Giulia e Veneto; la città di Bolzano ha fatto registrare un valore minimo di -8°C, mentre nelle valli dolomitiche si è scesi fino a -20°C. Deboli gelate hanno interessato anche le pianure dell’Umbria e la Ciociaria, mentre nelle valli interne della Toscana si è scesi fino a -5/-6°C.

Picco del freddo atteso nelle prossime ore

Meteo – L’aria fredda sta ancora affluendo in queste ore sull’Italia, con il picco atteso nella giornata di domani a livello nazionale. Le temperature minime sono infatti attese in ulteriore calo al centro-sud nella giornata di domenica, quando si potranno registrare estese gelate su Umbria, Lazio, Toscana, Abruzzo e gran parte dei settori Peninsulare meridionali. Freddo al primo mattino anche al nord con temperature minime attese ancora al di sotto dello zero, seppur in lieve aumento rispetto ai valori odierni per via dell’arrivo di innocue velature che tenderanno a limitare il raffreddamento notturno. A seguire arriverà un campo anticiclonico, portando un graduale aumento delle temperature massime.