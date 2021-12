METEO – TEMPESTA di GRANDINE e VENTO BURRASCOSO provocano DANNI a Picotani, in Perù: i dettagli

Prevalente stabilità in Italia, prima parte più asciutta

La giornata odierna è stata contrassegnata dal passaggio di irregolari disturbi nuvolosi all’interno del Mediterraneo, con piovaschi circoscritti solo a specifici settori del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo. Di conseguenza, le condizioni meteo si sono evidenziate prevalentemente stabili sul territorio nazionale, con temperature che comunque si aggirano intorno alla media del periodo, con clima dunque tardo-autunnale.

Piovaschi sul medio Tirreno e in estensione in queste ore altrove

Dopo l’elevazione di un promontorio inter-ciclonico nella prima parte della giornata odierna, le condizioni meteo sono andate successivamente peggiorando con l’ingresso delle prime piogge sul medio versante tirrenico dal pomeriggio. I fenomeni hanno interessato dapprima la Toscana, per poi estendersi sul Lazio. In queste ore, l’instabilità si sta estendendo anche sul basso Tirreno (Sicilia esclusa) e sull’estremo nordest, dove la neve cade sopra i 300/400 metri. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Violento maltempo colpisce il Perù

Un periodo piuttosto tormentato dal punto di vista meteorologico non solo per la nostra Penisola, ormai alle prese con il frequente maltempo da oltre un mese, ma anche sul resto del globo. Se circa una settimana fa un violento tornado ha causato danni e persino delle vittime ad Istanbul, qualche giorno fa una violenta grandinata, accompagnata da raffiche di vento burrascose, avrebbe travolto Picotani, un piccolo paese del Perù, provocando alcuni danni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

