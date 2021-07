METEO – TEMPESTA di GRANDINE colpisce Lambrugo, in Lombardia: chicchi grandi come SASSI, qualche DANNO

Maltempo al nord, più stabile al centro-sud, ma con cieli non sempre soleggiati

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse oggi ben distinte in due macroaree: da un lato il nord alle prese con piogge e temporali anche localmente intensi soprattutto nel pomeriggio a causa dell’affondo di una saccatura di maltempo sul centro Europa, dall’altro il centro-sud con caldo africano in intensificazione. Le temperature sulle regioni centro-meridionali sono risultate in sensibile aumento quest’oggi e presentano valori decisamente elevati soprattutto sulle pianure interne del sud.

Caldo opprimente al centro-sud

Il richiamo di forti correnti sciroccali appare evidente con una tesa ventilazione che interessa soprattutto le regioni centrali, dove peraltro i cieli risultano anche piuttosto nuvolosi. Vento che invece si dimostra leggermente più debole sulle regioni meridionali. Qui inoltre il tempo si dimostra migliore, con il sole che rimane il protagonista di giornata. Si segnala infine la presenza di forti mareggiate lungo la fascia costiera italiana. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Violento maltempo colpisce la Lombardia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono dunque spiccatamente instabili al nord. Durante il pomeriggio violenti temporali hanno sferzato soprattutto la Lombardia dove si è peraltro segnalata una tromba d’aria a Gallarate, nel varesotto. Oltre questo episodio tuttavia, ne sarebbe avvenuto un altro questa volta nel comasco, dove una tempesta di grandine ha flagellato Lambrugo, non senza qualche conseguenze come vedremo nel prossimo paragrafo.

