METEO – Tempo ancora PERTURBATO nelle PROSSIME ORE in ITALIA con PIOGGE e NEVICATE, i dettagli

Così come è trascorsa la stragrande maggioranza del mese di novembre, così è iniziato il mese di dicembre, con un campo barico di Alta pressione che continua ad essere totalmente assente nel bacino del Mediterraneo. Condizioni meteo perturbate hanno dunque interessato la nostra Penisola già ieri, con un clima che appariva anche piuttosto freddo soprattutto in mattinata, mentre nella giornata di oggi tale instabilità si è diffusa maggiormente, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nel mirino del maltempo i settori centrali

Ad essere nel mirino del maltempo sono soprattutto i settori centrali, specie di sponda tirrenica e in particolare il Lazio, dove tra la mattina e il pomeriggio si sono susseguiti fenomeni anche intensi e localmente a carattere di nubifragio. L'instabilità è andata comunque espandendosi anche alle zone interne delle regioni centrali adriatiche, con temperature comunque mediamente in aumento al centro-sud a causa di un richiamo mite generato dalla presente perturbazione.

Calo termico sulle regioni centrali nelle prossime ore

Come sta avvenendo in queste ore sulla Toscana, nelle prossime ore lo scivolamento verso sud della perturbazione favorirà l’ingresso di correnti più fredde sulle rimanenti regioni centrali, dove dunque in concomitanza dell’esaurimento graduale dei fenomeni atteso nelle prossime ore, le temperature subiranno un calo. Il fronte instabile, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si sposterà verso sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.

