Meteo – Tempo in netto miglioramento sull’Italia con nuova pausa alle porte, anch’essa breve: i dettagli

Maltempo in allontanamento dallo stivale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in netto miglioramento a causa dell’allontanamento della perturbazione dal Mediterraneo centrale, che favorisce un aumento di pressione in loco. Tale miglioramento è accompagnato tra le altre cose da notevoli schiarite, in particolare sulle regioni centro-settentrionali (anche se al nord schiarite sono avanzate già ieri) con temperature pienamente autunnali o tardoautunnali.

Ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso ad Ischia

L’ondata di maltempo che l’Italia si è ormai messa alle spalle è risultata particolarmente intensa e per certi versi estrema soprattutto in Campania. La situazione più critica certamente si è registrata nel Golfo di Napoli, nell’isola di Ischia, apparsa sulle prime pagine di tutti i giornali a seguito di una frana che ha coinvolto anche qualche abitazione causando morti e dispersi. Le operazioni di ricerca e soccorso sono infatti ancora in corso.

Tempo generalmente stabile nelle prossime ore in Italia

L’allontanamento della violenta perturbazione sta pertanto determinando, come scritto in apertura di editoriale, un miglioramento notevole delle condizioni meteo, tornate pressoché generalmente stabili e asciutte sullo stivale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo tale situazione non subirà variazioni di rilevanza nelle prossime ore, con il tempo che si manterrà generalmente stabile e asciutto in Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Schiarite anche all’estremo sud

L’estremo sud del Paese e in particolare la Sicilia e la Calabria hanno assistito a fenomenologia residua sullo stivale anche se talvolta intensa nella prima metà di giornata. Le condizioni meteo tuttavia stanno migliorando anche in questi settori e tale miglioramento si confermerà anche nelle prossime ore, quando avanzerà qualche schiarita. Le temperature inoltre non subiranno variazioni significative, risultando al più in calo laddove l’inversione termica risulterà più spiccata rispetto a ieri (e quindi principalmente al sud).

