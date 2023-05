Meteo – Tempo verso un miglioramento nelle prossime ore, con possibili isolati rovesci insistenti: ecco dove

Piogge e temporali termoconvettivi in azione

Ancora una volta nella giornata odierna assistiamo alla formazione e allo sviluppo di piogge e temporali di natura prettamente termoconvettivi nei settori interni soprattutto dell’Italia meridionale. Rovesci e temporali coinvolgono comunque anche il settore alpino e prealpino. In ogni caso i fenomeni localmente appaiono anche piuttosto intensi, con temperature che quest’oggi non subiscono variazioni particolari rispetto ai valori registrati negli ultimi giorni.

Circolazione depressionaria persistente sul Mediterraneo centro-occidentale

Sebbene in un contesto che appare in prevalenza stabile e asciutto sul nostro Paese, con bel tempo soprattutto lungo la fascia costiera, le condizioni meteo appaiono settorialmente perturbate ancora e questo a causa di una persistente circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, la stessa responsabile anche del maltempo pomeridiano degli scorsi giorni. L’Alta pressione pertanto non riesce a mantenere saldamente il controllo dello stivale, nonostante il calendario sia ormai ad essa favorevole.

Prossime ore verso un miglioramento, ma occhio ancora a rovesci insistenti

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo sulla nostra Penisola progrediranno verso un miglioramento, come consuetudinariamente accade con questa tipologia di fenomeni. I rovesci, pertanto, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, andranno esaurendosi sullo stivale, fatto salvo qualche eccezione, come vedremo nel prossimo paragrafo, a causa di un flusso di correnti perturbate appena oltralpe particolarmente pronunciato verso il nostro Paese.

CONTINUA A LEGGERE.

Qualche isolato rovescio persistente in Piemonte e sulle Alpi nordorientali

Qualche isolato rovescio pertanto continuerà ad insistere in Piemonte e in particolare nel cuneese e sulle Alpi nordorientali, con fenomeni mediamente deboli o moderati e solo occasionalmente intensi. Le condizioni meteo di conseguenza si manterranno più stabili e asciutte sul resto del Paese, con schiarite quantomeno parziali attese anche nelle aree coinvolte dal maltempo pomeridiano. Le temperature, in questo contesto, non subiranno ancora una volta significative variazioni rispetto ai valori registrati recentemente.

