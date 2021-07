METEO – TEMPORALI e GRANDINATE pronti a colpire nel WEEKEND alcune regioni; i dettagli

Meteo, la situazione sinottica

Meteo – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea vede ancora un anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, favorendo l’arrivo di una nuova area depressionaria sull’Europa, posizionandosi tra il Golfo di Biscaglia e la Francia occidentale. Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale prende forma sul Mediterraneo centro-meridionale, mentre infiltrazioni umide oceaniche transitano sul centro Europa, lambendo anche parte del nord Italia. Vediamo nei dettagli la previsione meteo sull’Italia ed una tendenza per la prossima settimana.

Tornano i temporali sul nord Italia

Meteo – Nel corso del weekend tornano i temporali sul nord Italia. Il promontorio anticiclonico non riuscirà ad imporsi con decisione su tutta l’Italia, lasciando le regioni settentrionali in balia delle umide correnti oceaniche. Le prime avvisaglie instabili si sono già osservate tra la notte ed il primo mattino, quando acquazzoni e locali temporali hanno interessato le Alpi Pennine, varesotto ed il verbano. Nubi in transito in questo avvio di giornata sul resto del nordovest, con qualche breve piovasco non escluso sulle Alpi occidentale ed il Ponente ligure. Temporali pronti a colpire nelle prossime ore il nord Italia, vediamo le regioni coinvolte.

Temporali e grandinate tra Alpi, Piemonte, nord Lombardia e Trentino-Alto Adige

Meteo – Nelle prossime ore piogge e temporali sono attesi in particolare lungo l’Arco Alpino, dove durante le ore pomeridiane e serali prenderanno forma nubi cumuliformi. I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità e non è escluso qualche episodio grandinigeno. Temporali in sconfinamento anche sulla pianura piemontese, sull’alta Lombardia e localmente sulle prealpi veneto-friulane. Domenica si osserverà un’accentuazione dell’instabilità a nord del Po, con acquazzoni e temporali di forte intensità su gran parte del Piemonte, in successivo trasferimento alla media-alta Lombardia, Alpi e Triveneto. Avvio della prossima settimana ancora a forte rischio maltempo al nord, dove i fenomeni subiranno un’ulteriore accentuazione, mentre farà caldo al centro-sud e sulle due Isole Maggiori. Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

