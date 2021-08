METEO – TEMPORALI e GRANDINATE verso l’ITALIA; ecco quando e le aree interessate

Anticiclone agli sgoccioli, arrivano i temporali

Meteo – Prende forma il pattern barico che nel corso dei prossimi giorni caratterizzerà il tempo sul nostro Paese. L’anticiclone delle Azzorre è infatti in espansione verso il Regno Unito e l’Islanda, mentre una goccia fredda va isolandosi sul centro Europa. Nel contempo l’anticiclone che sta mantenendo condizioni meteo stabili sull’Italia, fa registrare i primi segni di cedimento sul suo bordo settentrionale, con i primi temporali attesi nella seconda parte della giornata sui settori alpini e prealpini. Entro mercoledì 25 agosto acquazzoni, temporali e correnti più fresche raggiungeranno gran parte del Paese; vediamo tutti i dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Lunedì attesi temporali e locali grandinate su parte del centro-nord

Meteo – Il calo dei geopotenziali ed una curvatura del flusso in quota, favoriranno la formazione di un doppio minimo al suolo su alto Adriatico e Mar Ligure. Il tempo volgerà quindi verso un peggioramento fin dal mattino, in particolare al nordest e sulla Liguria, dove ritroveremo molte nubi ed acquazzoni sparsi. Possibili temporali sul levante ligure ed occasionalmente tra basso Veneto e Venezia Giulia; qualche locale acquazzone non è escluso sulla Lombardia. Nel corso del pomeriggio insisterà l’instabilità al nordest, specie tra Liguria ed Emilia-Romagna. Temporali, anche forti, prenderanno forma tra Umbria, Marche centro-settentrionale e zone interne della Toscana; non si escludono grandinate e forti colpi di vento. In serata graduale miglioramento al nord, insistono locali temporali ed acquazzoni tra Marche, Umbria e Toscana orientale. Inizia il calo delle temperature, specie al nord.

Meteo temporalesco entro mercoledì anche al sud Italia

Nel corso della giornata di martedì 24 agosto i minimi barici agiranno tra il medio Adriatico ed il medio Tirreno; l’atmosfera risulterà instabile anche sulle regioni centrali. Fin dal mattino si osserveranno molte nubi sul centro Italia, con rischio acquazzoni e locali temporali tra Marche, Abruzzo ed alto Lazio. Tra il pomeriggio e la prima serata piogge e temporali si concentreranno in particolare tra Abruzzo, Lazio, Molise, ternano e Marche meridionale. Migliora al nord, salvo residui fenomeni sulle Alpi ed il Piemonte occidentale. Mercoledì instabilità diffusa sulle regioni meridionali Peninsulari, Abruzzo e Lazio. Fine agosto più fresco, arrivano correnti settentrionali.

