METEO – TEMPORALI e locali NUBIFRAGI in arrivo in compagnia del CICLONE MEDITERRANEO in ITALIA? Vediamo il possibile scenario

Domani ancora rovesci sulla Liguria, migliora in Puglia

Nella giornata di domani venerdì 18 ottobre è previsto un miglioramento delle condizioni meteo in Puglia dove nel suo settore meridionale quest’oggi si sono riscontrati dei rovesci localmente anche intensi, seppur poco duraturi. In Liguria invece persisteranno le piogge ed anzi risulteranno leggermente più intense, con accumuli un po’ più alti rispetto a quelli registrati nella giornata odierna. A partire dalla serata un peggioramento potrebbe coinvolgere anche alcune aree lombarde al confine col Piemonte in veloce spostamento verso le zone più settentrionali.

Weekend instabile sui settori occidentali, caldo africano in arrivo altrove

Durante il prossimo fine settimana il quadro meteorologico italiano sarà letteralmente diviso a metà, con il maltempo che coinvolgerà i settori nordoccidentali italiani e il caldo africano sul resto del Paese. Basti pensare che in Sardegna è prevista tornare l’estate con picchi di temperatura di circa +32°C previsti ad ora per domenica 20 ottobre. Il motivo sia per quanto riguarda il maltempo al nord-ovest che il caldo africano altrove è da ricercare su una vasta saccatura in affondo sul Mediterraneo occidentale, che grazie alla sua circolazione ciclonica pescherà aria più calda dal nord-Africa e la butterà verso l’Italia.

Onda mobile prefrontale per il centro-sud

Per le regioni centro-meridionali si tratterà di un’onda mobile prefrontale di matrice africana, ovvero un’Alta pressione che preannuncia l’arrivo di una ondata di maltempo più o meno intensa e che in genere dura non più di due o tre giorni. E’ il caso italiano della prossima settimana, quando l’Anticiclone sul nostro Paese preannuncerà il parziale interessamento dello stivale da un ciclone mediterraneo, vediamo in dettaglio cosa succederà.