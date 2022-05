METEO – TEMPORALI ed ACQUAZZONI anche INTENSI nelle prossime ore, ecco dove

Weekend tra caldo e rischio temporali

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Anticiclone sull’Europa sud-occidentale garantisce una fase dal sapore estivo su molte nazioni europee, con caldo fuori stagione ed anomalie positive marcate tra Spagna e Francia, dove sfiorano i 10°C. Temperature al di sopra delle medie del periodo anche sull’Italia, ma con qualche disturbo. Una momentanea flessione dei geopotenziali sul nord Italia, sarà infatti la causa dello sviluppo di acquazzoni e temporali, localmente anche intensi. Già nella giornata di ieri i primi fenomeni intensi hanno interessato il Trentino e l’alto Veneto, con allagamenti e grandinate. Vediamo nel prosieguo dell’articolo le aree coinvolte nelle prossime ore dai fenomeni più intensi.

Temporali in formazione su Alpi e Prealpi

Le infiltrazioni umide in quota stanno già dando vita alla genesi di nubi convettive sui settori alpini e prealpini. Osservando l’ultimo scatto satellitare si osservano infatti le prime celle temporalesche tra Trentino, Friuli ed alto Veneto, con fenomeni che dal radar risultano già localmente intensi e con fulminazioni piuttosto vivaci sulle Prealpi venete. Sul resto d’Italia splende attualmente il sole, salvo innocui addensamenti sul Ponente ligure e settori tirrenici tra alta Calabria, Cilento e bassa Campania.

Acquazzoni e forti temporali nelle prossime ore su parte del nord

Il riscaldamento diurno nei bassi strati e lo scorrimento in quota di masse d’aria più umide e relativamente instabili, accentuerà la convezione sulle regioni settentrionali. In particolare acquazzoni e temporali diffusi sono attesi sul Trentino-Alto Adige, Prealpi ed Alpi. Il flusso da nord-ovest in quota favorirà l’estensione dei fenomeni nel corso del pomeriggio alle pianure del Triveneto e localmente del Piemonte. Non si escludono fenomeni intensi con colpi di vento improvvisi, grandinate e quantitativi pluviometrici ingenti in un lasso di tempo piuttosto breve; le aree a maggior rischio nubifragi nelle prossime ore saranno quelle comprese tra Veneto, Friuli e Trentino, coste meno probabili, ma anche nel bergamasco, con punte locali anche di 50 mm. Instabilità con rischio temporali fino a quando? Vediamo nella pagina successiva maggiori dettagli.

Rischio temporali ad inizio settimana al nord ed Appennino

Il promontorio anticiclonico manterrà i massimi pressori ad ovest dell’Italia, con un flusso in quota sul nostro Paese mediamente dai quadranti nord-occidentali. In tal modo infiltrazioni umide in quota riusciranno ancora a dar vita allo sviluppo di acquazzoni e temporali a ciclo diurno sul nord Italia, escluse Liguria e Romagna; instabilità che tenderà a prendere forma anche sui settori appenninici del centro-sud tra lunedì e martedì, poi possibile generale maggiore stabilità.

