METEO – TEMPORALI già in atto sull’ITALIA, al via il PEGGIORAMENTO del WEEKEND

Primi temporali in atto sul nord Italia

Meteo – Buonasera e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il tempo sta ormai volgendo verso un graduale peggioramento del tempo, in seguito all’invecchiamento del campo altopressorio presente nei giorni scorsi sull’Italia. Il sopraggiungere di masse d’aria più fresche ed instabili ha innescato lo sviluppo dei primi temporali sulle regioni settentrionali; acquazzoni e temporali, brevi ma intensi, sono in atto sulla media-alta Lombardia, Trentino-Alto Adige, alto Veneto e Friuli. Interessata anche la città di Milano, con accumuli localmente fino a 20 mm nella provincia nord ed il varesotto. Cluster temporaleschi più localizzati sono in atto anche nel piacentino ed hanno interessato il Piemonte nel corso del pomeriggio.

Domani piogge e temporali verso il centro Italia

Meteo – L’instabilità tenderà ad accentuarsi nella giornata di domani su gran parte del centro-nord Italia. Le previsioni meteo per la giornata di domenica, prevedono piogge e temporali organizzarsi sulle regioni centro-settentrionali a partire dalle ore pomeridiane e serali, in successiva estensione a Campania, Molise e nord della Puglia. Acquazzoni e temporali attesi anche sulla Sardegna, specie durante la prima parte di giornata, per la risalita di una debole perturbazione collegata con una blanda ciclogenesi in formazione tra Mar Ligure ed alto Tirreno. Tempo più asciutto sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, dove non mancheranno le schiarite.

Fenomeni localmente intensi

Le precipitazioni potranno localmente risultare di forte intensità, provocando qualche disagio. La localizzazione puntuale non sarà semplice, per via della caratteristica convettiva estiva dei fenomeni. Tuttavia, le aree che saranno a maggior rischio fenomeni intensi saranno quelle di nordest ed occasionalmente quelle interne del centro; in tali settori, infatti, è scattata l’allerta gialla della Protezione Civile, consultabile al dettaglio in questo editoriale.

