METEO – TEMPORALI IMMINENTI in ITALIA, ecco tutte le regioni interessate

Meteo instabile sull’Italia

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il passaggio di un blando sistema instabile ha determinato un peggioramento del tempo in particolare sulle regioni meridionali del Paese. La Sicilia è stata interessata nella prima parte del mattino da un sistema convettivo a mesoscala, con piogge intense e forti raffiche di vento; disagi in particolare nel palermitano e trapanese con diversi allagamenti ed alberi abbattuti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Temporali che hanno raggiunto anche la Calabria ed il Cilento, ma che nelle prossime ore non risparmieranno molte altre regioni d’Italia. Vediamo ulteriori dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Temporali entro la fine del giorno al centro-sud ed Alpi

Meteo – Rischio temporali nelle prossime ore su molte regioni del centro-sud. Nel corso del pomeriggio nubi convettive prenderanno forma sulle zone interne del centro-sud Italia; piogge e temporali, in particolare, sono attesi tra Umbria e zone interne di Toscana e Lazio, in parziale estensione ai settori di pianura di quest’ultimo, fino alla città di Roma. Temporali attesi anche sull’Appennino centro-meridionale, zone interne di Campania, Puglia, Alpi e Prealpi. Nuovi temporali in arrivo anche tra Sicilia e Calabria, interessando localmente anche i settori costieri. Ampie schiarite sulla Pianura Padana e Sardegna occidentale. Generale miglioramento nottetempo.

Instabilità in riassorbimento da domani

Meteo – L’instabilità tenderà gradualmente a smorzarsi sull’Italia già nel corso della giornata di domenica 5 settembre, seppur non ovunque. Ampie schiarite sono attese al nord, Sardegna e gran parte del centro. Una residua instabilità potrà invece attardarsi sulla Calabria ionica, dove fin dal mattino ritroveremo acquazzoni e temporali. Celle convettive che potranno localmente prendere forma nel corso del pomeriggio anche sul resto della Calabria, basso Lazio, Appennino centro-meridionale, Campania e zone interne di Sicilia e Sardegna con occasionali acquazzoni o temporali. Locale instabilità non è esclusa anche lungo l’Arco Alpino, ma con fenomeni di breve durata ed in rapido riassorbimento. A seguire si registrerà un ulteriore rinforzo del campo barico, con un’Estate settembrina attesa per la prossima settimana.

