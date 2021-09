METEO – Forte MALTEMPO causa ALLAGAMENTI e disagi nella città di Palermo: super lavoro dei Vigili del Fuoco

Maltempo, torna la pioggia dopo 2 mesi di siccità al sud

Abbiamo parlato molto ultimamente di piogge torrenziali che hanno colpito, India, Nepal ma anche gli USA nel corso delle ultime ore, mettendo a dura prova anche New York a casa di allagamenti importanti e alberi abbattuti dal vento. Tralasciamo ora l’estero e torniamo in Italia perché a far notizia è il ritorno del maltempo (o meglio sarebbe da dire di pioggia benedetta) al meridione dell’Italia e in particolare in Sicilia. Purtroppo però le prime piogge non sono passate inosservate, è bastato infatti un violento acquazzone per mandare in tilt parte della città di Palermo. In queste ore (che ha smesso di piovere) si sta facendo la conta dei danni e si attende altra pioggia per il pomeriggio. Leggi anche: Prossima settimana con colpo di coda dell’estate, ecco dove le temperature più alte

Intenso sistema temporalesco dalle coste sarde orientali fino alla Sicilia

E’ da ieri pomeriggio che un importante sistema temporalesco si è messo in moto dalle coste della Sardegna orientale verso il basso Tirreno, con direttrice da ovest-nordovest verso est-sudest. Il grosso del maltempo è rimasto in mare ma forti piogge, accompagnate da raffiche di vento importanti hanno colpito anche Ponza, Ischia, Capri per poi traslare ulteriormente verso sud ed abbattersi lungo le coste campane meridionali, Calabria e tutta la Sicilia. Proprio in Sicilia è tornato a piovere dopo oltre 2 mesi di siccità (se si esclude il messinese dove ha piovuto anche la scorsa settimana) e un violento temporale ha mandato in tilt alcune zone di Palermo come vedremo di seguito. Leggi anche: Rischio forti temporali in alcune regioni italiane nel fine settimana, ecco quali

Violento temporale colpisce Palermo: strade allagate e traffico in tilt

Come detto, è bastato poco per creare danni e disagi nel capoluogo siciliano e l’arrivo della pioggia ha coinciso con il giorno di Santa Rosalia in città. Non sono mancati allagamenti e danni in diverse zone cittadine come riportato da palermotoday.it. Allagata via Libertà, all’altezza del Giardino Inglese dove alcuni automobilisti hanno segnalato rallentamenti e disagi in viale Regione e in corso Calatafimi, qui la strada si è trasformata in poco tempo in un vero e proprio fiume. Inoltre, su un tratto della strada statale 188 Dir/C il traffico è stato temporaneamente bloccato a causa dello schianto sulla carreggiata di un grosso albero all’altezza del chilometro 22, a Corleone. Ricordiamo che su tutta la Sicilia, il dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso per tutta la giornata di oggi un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico di colore giallo e i temporali sono previsti piuttosto intensi anche nel corso del pomeriggio. Spostiamoci ora negli USA e vediamo quanto è accaduto nel corso degli ultimi giorni. Leggi anche: Uragano IDA colpisce la Louisiana, morti e blackout

