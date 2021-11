METEO – TEMPORALI, NUBIFRAGI e BUFERE di NEVE in arrivo: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

In serata tempo ancora stabile con qualche fiocco sulle Alpi nordorientali

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono quest’oggi risultate in prevalenza stabili, fatto salvo per qualche isolato rovescio a carattere nevoso su alcuni settori delle Alpi nordorientali. Tali fenomeni troveranno sostanziale conferma anche in serata, in un contesto che è vero che si manterrà prevalentemente stabile, ma che vedrà un aumento consistente della copertura nuvolosa soprattutto lungo il versante tirrenico, preludio del forte maltempo che sta per raggiungere l’Italia.

Forte maltempo fin dalle prime ore della mattina

Il maltempo raggiungerà la nostra Penisola fin dalle prime ore della notte con rovesci in Sardegna e in successiva estensione sul versante tirrenico dalle prime ore della mattina con fenomeni intensi in Campania e successivamente anche sul basso Lazio, dove non sono esclusi nubifragi. Piogge e temporali abbracceranno comunque gran parte dei settori tirrenici centro-settentrionali e anche il settentrione, dove le nevicate, anche intense, tornano ad imbiancare le Alpi con cumulati generalmente anche moderati. Sconfinamenti attesi nel pomeriggio anche su buona parte del medio-basso versante adriatico, dove i fenomeni si mostreranno più moderati.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati specie a ridosso dei rilievi appenninici; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, settori alpini di Lombardia e Veneto, su Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Appennino emiliano, Toscana centro-settentrionale, Umbria meridionale, resto di Lazio, Abruzzo e Molise, su Puglia settentrionale e Sardegna centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Liguria di Levante, Alta Toscana e Sardegna meridionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Centro-Nord e Sardegna, su Puglia centrale, Basilicata e Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Nevicate: al di sopra dei 1400-1500 m sulle aree alpine, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione le minime al Centro-Sud; massime in sensibile diminuzione al Nord e su Medio Adriatico. Venti: localmente forti in prevalenza sud-occidentali su tutte le regioni centro-meridionali e sulle aree appenniniche settentrionali, con rinforzi di burrasca sui crinali appenninici, sulla Campania e dalla sera sulla Puglia centro-meridionale; in serata localmente forti meridionali sulle zone adriatiche settentrionali. Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno, il Mare ed il Canale di Sardegna; dal pomeriggio molto mossi anche gli altri bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

