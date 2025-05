Meteo – Temporali pomeridiani in azione in Italia, con miglioramento nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo in azione in Italia

A seguito di una mattinata nel complesso stabile e asciutta in Italia, un peggioramento ha coinvolto nuovamente alcune aree del Paese, in particolare quelle relative alla dorsale appenninica centro-settentrionali e al settore alpino, con la formazione e lo sviluppo di temporali pomeridiani localmente anche intensi per effetto dell’intrusione di correnti più umide e instabili di matrice atlantica nel Mediterraneo. La risalita dell’Anticiclone non riesce pertanto ad assicurare generale stabilità, non riuscendo ad impedire l’infiltrazione di tali correnti.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale aveva suggerito che a seguito del miglioramento delle scorse ore, il tempo sarebbe nuovamente peggiorato a causa della formazione dei temporali pomeridiani, al punto che la Protezione Civile aveva diffuso un’allerta già ieri un’allerta valida per alcuni settori del Paese. Tale peggioramento non è associato a variazioni significative di temperatura, risultando al più mediamente in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo miglioramento in vista nelle prossime ore

Un ulteriore aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale determinerà nel corso delle prossime ore un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con fenomeni tutti in esaurimento e ritorno di tempo generalmente stabile, accompagnato peraltro anche da schiarite talvolta ampie, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Stabilità e bel tempo in serata

Gli effetti di un promontorio anticiclonico in spinta verso il Mediterraneo saranno evidenti nella serata odierna, quando le condizioni meteo sulla nostra Penisola torneranno a risultare generalmente stabili e asciutte e accompagnate verosimilmente da bel tempo, con cieli cioè perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche annuvolamento maggiore investirà la Sardegna, senza che questo porti ancora fenomenologia rilevante in serata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve e ulteriore aumento.

