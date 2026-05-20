Meteo – Temporali pomeridiani localizzati nei prossimi giorni, con prevalente stabilità e temperature in aumento: i dettagli

Prevalente stabilità in Italia

Nonostante la formazione e lo sviluppo di isolati rovesci e temporali nel corso di questo pomeriggio su Alpi e Appennini con occasionali sconfinamenti, le condizioni meteo risentono dell’espansione di un campo di Alta pressione di origine azzorriana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, risultando così stabili e asciutte su una larghissima parte del nostro Paese, con cieli peraltro perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Temporali in esaurimento in serata

Un esaurimento progressivo dei temporali si verificherà col trascorrere delle ore e si sta già verificando in questo momento, determinando il ritorno di condizioni meteo generalmente stabili e asciutte entro la serata odierna. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi intorno alla media di riferimento o poco oltre la stessa.

Anticiclone via via prevalente in Italia nei prossimi giorni

L’Anticiclone delle Azzorre continuerà ad espandersi nel corso dei prossimi giorni sulla nostra Penisola, determinando condizioni meteo via via migliori. Tuttavia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, isolati temporali potranno ancora generarsi sulle aree più interne e montuose della Calabria e della Sicilia. Su tutto il resto del Paese il tempo risulterà infatti più stabile e asciutto, come vedremo anche nel prossimo paragrafo.

Tripudio di stabilità e bel tempo nei prossimi giorni, con temperature in aumento

Tripudio di stabilità e bel tempo caratterizzeranno pertanto l’Italia nel corso dei prossimi giorni grazie all’espansione dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Tale scenario, peraltro, provocherà un graduale, ma costante aumento delle temperature sulla nostra Penisola, che andranno comunque di pari passo con la media di riferimento o attestandosi ben oltre la stessa in particolare sulle regioni settentrionali a causa dell’attivazione dei venti favonici.

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