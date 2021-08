METEO – TEMPORALI tornano in AZIONE in ITALIA, nelle PROSSIME ORE temporaneo miglioramento; i dettagli

Temporali tornano in azione, ma il caldo opprimente non molla l’Italia

Prosegue l’azione di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale anche nella giornata odierna, con le condizioni meteo che si evidenziano in prevalenza stabili sulla stragrande maggioranza del Paese e con cieli perlopiù soleggiati o poco nuvolosi. Il caldo non molla la presa dello stivale, con picchi fino a +40°C che oggi si sono registrati localmente in Pianura Padana, come ad esempio a Carpi. Tuttavia i temporali dopo un periodo di attesa, sono tornati a colpire l’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Locali temporali al nordest e Appennino Lazio-Abruzzese

Dopo una prima metà di giornata trascorsa all’insegna della stabilità, a partire dalle ore pomeridiane è subito risultato evidente su alcuni settori del territorio nazionale una tendenza a un locale peggioramento delle condizioni meteo, dovuto ad una talvolta spiccata cumulogenesi. Tale situazione ha portato alla formazione di temporali localizzati, ma anche piuttosto intensi sulle aree più nordorientali (dov’è presente un’allerta meteo valida per alcune zone) e sull’Appennino Lazio-Abruzzese.

Nelle prossime ore cosa attendersi?

Alla base del quadro meteorologico appena presentato, cosa possiamo attenderci dalle prossime ore? Sicuramente il ritorno dei temporali è stato indotto dall’intrusione di correnti più fresche provenienti dai quadranti settentrionali, nonché da una vasta area depressionaria presente su tutto il centro-nord Europa. Tuttavia a fornire l’energia necessaria allo sviluppo e alla rigenerazione delle celle temporalesche è il sole: pertanto, con il tramontare della nostra stella, le condizioni meteo sulla nostra Penisola andranno migliorando con la cessazione dei fenomeni, come ci suggeriscono anche le proiezioni dei principali centri di calcolo. Ma quanto durerà questo miglioramento?

