Meteo – Tendenza a migliorare nelle prossime ore con qualche rovescio residuo: ecco i dettagli

Maltempo ancora in azione in Italia

Mentre l’Emilia Romagna continua ad eseguire la conta dei danni con numerosi volontari e soccorritori che spalano acqua e fango, le condizioni meteo in Italia risultano ancora una volta mediamente perturbate a causa di una circolazione depressionaria che rimane attiva sul Mediterraneo centrale. Sembra interminabile la fase di maltempo nella quale risulta avvolta la nostra Penisola ormai da settimane e che porta qualche effetto anche nella giornata odierna.

Massima allerta era stata diramata sulla Sicilia orientale

Nel frattempo la lente di ingrandimento nella giornata di ieri si era spostata anche sulla Sicilia orientale, dove il quadro previsionale presagiva fenomeni anche particolarmente intensi e insistenti e dove non a caso la Protezione Civile aveva diramato la massima allerta. Il maltempo ha colpito duramente comunque queste aree del Paese, anche se fortunatamente i danni, per quanto presenti, sono stati di molto limitati specie se rapportati al disastro avvenuto in Emilia Romagna.

Prossime ore possibili piogge residuali

Nella giornata odierna piogge e occasionali temporali si sono generati soprattutto lungo l’entroterra delle regioni centro-meridionali, con fenomeni localmente anche intensi e maltempo che ha comunque coinvolto, come accennato precedentemente, anche le aree più meridionali e le Alpi e Prealpi piemontesi, oltre che la Sardegna (specie tirrenica). Nelle prossime ore, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’assenza reiterata dell’Anticiclone determinerà ancora instabilità per quanto residuale e isolata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo isolato in arrivo nelle prossime ore

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno mediamente perturbate a causa dell’assenza reiterata dell’Alta pressione e della conseguente insistenza di una circolazione depressionaria, con isolati e residuali rovesci verosimili sulle regioni centro-meridionali. Tempo più asciutto e relativamente più stabile altrove, con temperature che peraltro non subiranno variazioni significative rispetto ai valori registrati negli ultimi giorni.

