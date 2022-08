METEO – Tendenza per FERRAGOSTO bollente in EUROPA, ma aumento le possibilità di TEMPORALI pomeridiani in ITALIA

Situazione meteo in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro meteo italiano! Stamattina il transito di un cavo d’onda in quota, ha dato adito alla formazione di rovesci e temporali sulle regioni settentrionali. I fenomeni temporaleschi hanno determinato accumuli pluviometrici compresi tra 5 e 40 millimetri tra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Una nuova fase anticiclonica si apre nel medio termine, grazie all’espansione di un campo d’alta pressione che si estenderà dall’Europa occidentale, coinvolgendo in primis penisola Iberica, Francia e a seguire anche l’Italia. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio della giornata odierna.

Previsioni meteo per il 2 agosto

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 2 agosto: Al Nord:

Al Centro: Stabilità prevalente al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi isolati rovesci in Appennino; nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo stabile con qualche addensamento sui rilievi, ampi spazi di sereno altrove. Al Sud e sulle Isole: Sole prevalente al mattino su regioni peninsulari e isole. Al pomeriggio isolate piogge sui settori interni della Sicilia. In serata ancora tempo del tutto stabile, con assenza prevalente di nuvolosità. Prossimi giorni ancora condizionati dall’anticiclone africano , con caldo che potrà raggiungere picchi piuttosto consistenti specie sulle regioni del centro-nord. Vediamo i dettagli nel prossimo paragrafo. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con isolate piogge sul Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di nord-est, ancora cieli velati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Caldo a gogo in settimana, grazie all’anticiclone africano

Meteo – Come già detto in precedenza nella seconda parte della settimana avremo ancora aria calda di estradizione sub-tropicale: la massa d’aria in questione si sposterà tra Penisola Iberica, Francia e Germania, determinando valori di temperatura anche di 10-12 gradi sopra media. Mediterraneo più ai margini ma con temperature che tra Mercoledì e Venerdì potrebbero comunque salire di 5-6 gradi al di sopra delle medie specie al Centro-Nord. Verso il fine settimana (il primo del mese di agosto) aumentano invece le possibilità di formazione di temporali pomeridiani. Vediamo nell’ultimo paragrafo quale potrebbe essere la tendenza meteo per il periodo di Ferragosto.

Tendenza meteo per il giorno di Ferragosto: le ultime

La stagione estiva si avvia lentamente alla conclusione e con il periodo di Ferragosto ci apprestiamo ad affrontare il periodo delle vacanze estive. La prossima settimana secondo le proiezioni del modello ECMWF potrebbe risultare ancora piuttosto calda, con una vasta area altopressoria dominante tra penisola Iberica, Francia, Gran Bretagna e bacino Mediterraneo. Le temperature in questo frangente saranno più alte della media, con un’anomalia piuttosto negativa di precipitazioni alle medio-alte latitudini europee. In questo frangente non si escludono passaggi di cavi d’onda e/o circolazioni in quota dai quadranti orientali che potrebbero favorire la formazione di temporali pomeridiani a partire dai settori montani. Per la settimana di Ferragosto, non si prevedono particolari variazioni, con anomalie termiche piuttosto simili e piogge in media in Italia. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.