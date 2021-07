METEO – Terza ONDATA di CALDO in ITALIA, l’ESTATE ora fa sul serio. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia: elevata concentrazione di sabbia in sospensione

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Come è possibile osservare dalle ultime immagini satellitari la nostra penisola è stata raggiunta da una fascia di nubi irregolari che racchiude gran parte del centro-nord, alimentata dalle correnti caldo-umide di matrice sub-tropicale. Si denota inoltre una grande quantità di sabbia in sospensione con cieli offuscati: il pulviscolo (secondo le ultime elaborazioni del modello greco SKIRON), raggiungerà il suo acme sulle Isole Maggiori (previsto un picco di olatre 1500 mgr/m2 di “dust load”), per poi raggiungere le regioni meridionali peninsulari domani, con valori di picco che potranno sfiorare i 1800 mgr/m2). Nel contempo, non mancheranno i temporali sulle regioni del nord Italia, oramai bersaglio prediletto delle perturbazioni atlantiche.

Nuovi temporali attesi al nord Italia, ecco dove

Focus temporali – Come anticipato le regioni settentrionali saranno investite ancora una volta da rovesci e temporali: questo a causa della presenza di un’area di bassa pressione situata tra il nord della Francia e i paesi Bassi, con un minimo di bassa pressione di 1005 hPa. Questa zona di bassa pressione erode il bordo superiore dell’area di alta pressione situata sull’Italia, convogliando aria instabile proprio sulle regioni del nord. Attenzione dunque ai rovesci temporaleschi nel pomeriggio, che potranno coinvolgere le aree Alpine, ma anche parte della pianura Padana fino all’Emilia Romagna. Il richiamo delle correnti meridionali innescato dalla presenza del centro depressionario sull’Europa centrale, inasprerà il caldo specie sulle regioni Adriatiche quest’oggi. Ma vediamo dove.

Garbino sulle regioni Adriatiche, ecco il bollettino di vigilanza della Protezione Civile

Quest’oggi non mancheranno i venti di caduta a ridosso delle regioni Adriatiche: il Garbino permetterà picchi termici compresi tra i 36 ed i 38°C sull’Emilia Romagna. Attesi valori simili anche sulle pianure Marchigiane, sui versanti orientali dell’Abruzzo e su buona parte del meridione. Punte di oltre 40°C sul tavoliere delle Puglie, che insieme alla Sardegna meridionale risulteranno le zone più calde di questa domenica. Attenzione inoltre alle raffiche di vento, che risulteranno intense sulle regioni centrali: i venti da sud/sud-est potranno raggiungere picchi di raffica di oltre 60 km/h su Lazio, Toscana, Umbria e Marche (con picchi fin’oltre gli 80-90 km/h) come anche specificato nel bollettino di vigilanza della Protezione Civile: “venti forti dai quadranti meridionali su settori costieri di Sardegna orientale, Sicilia occidentale, Toscana, Lazio, settori appenninici centrali, zone costiere di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale e localmente su restanti settori costieri adriatici centro-settentrionali con rinforzi tra Toscana e Lazio.”

CONTINUA A LEGGERE