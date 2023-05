Meteo – Terza settimana di maggio ancora con instabilità, atteso maltempo anche intenso tra oggi e domani

Situazione sinottica e sua evoluzione sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Prima metà di maggio che ha visto molta dinamicità sull’Italia con diverse fasi di maltempo che hanno portato precipitazioni su gran parte del Paese, localmente anche abbondanti. Anche la terza settimana di maggio si prospetta piuttosto dinamica. Attuale situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria che dall’Europa centrale si estende fino alla Tunisia e Algeria, mentre un minimo al suolo di circa 1000 hPa è in risalita verso la Sicilia. Minimo che entro la notte raggiungerà il Tirreno meridionale approfondendosi ulteriormente fino a 995 hPa, per poi portarsi nella giornata di domani sull’Italia centrale.

Maltempo intenso in Italia tra oggi e domani con possibili nubifragi

Vortice depressionario in risalita verso l’Italia che nella giornata odierna porterà acquazzoni e temporali sparsi al Sud e sulla Sicilia. Fenomeni più intensi che dovrebbero interessare soprattutto la Sicilia, la Campania meridionale, la Basilicata e la Puglia Garganica. Sulla Sicilia occidentale saranno possibili localmente fenomeni a carattere di nubifragio e dove sono attese oltre 100 mm di pioggia. Nella giornata di domani il maltempo si estenderà anche alle regioni centro-settentrionali, portando acquazzoni e temporali. Di nuovo attenzione sull’Emilia Romagna, già colpita dalle alluvioni circa due settimane fa, dove sono attesi di nuovo fenomeni molto intensi, specie sui settori appenninici e collinari. Giornata di mercoledì che vedrà ancora instabilità soprattutto al Centro-Nord.

Seconda parte della settimana ancora instabile

Nel corso della seconda parte della settimana il vortice depressionario che porterà maltempo in questi giorni si andrà a dissolvere, ma una circolazione fresca in quota continuerà ad interessare il Mediterraneo, portando ancora instabilità sul nostro Paese. Instabilità soprattutto di stampo pomeridiano, con acquazzoni e temporali specie sulle Alpi e sulle interne del Centro del Centro-Sud, ma qualche pioggia non mancherà anche sugli altri settori. Attenzione poi al weekend per la possibile risalita di un nuovo minimo dal nord Africa.

Tendenza meteo: terza decade di maggio con tempo in miglioramento, ma stabilità duratura ancora lontana

Mese di maggio votato al maltempo e ultimi aggiornamenti che non mostrano particolari svolte anche per la terza decade del mese. Volendo comunque guardare anche un po’ più in la sia il modello americano GFS che l’europeo ECMWF proseguono con una serie di fasi instabili a oltranza. Non si vede al momento nessun anticiclone capace di portare condizioni meteo stabili per molti giorni ne tanto meno ondate di caldo significative.

