METEO TORINO – ALTA PRESSIONE in affermazione con CALDO estivo nei prossimi giorni; le previsioni

Alta pressione in rinforzo sull’Italia

Torna l’alta pressione sull’Italia con condizioni meteo stabili anche su Torino. Un vasto campo anticiclonico è infatti in espansione sulle medie-basse latitudini europee, determinando una fase stabile ed estiva anche sul nostro Paese nel corso dei prossimi giorni con caldo in deciso aumento. Qualche disturbo instabile potrà tornare per lo più sui settori alpini e prealpini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Domenica di bel tempo con caldo estivo su Torino

Meteo Torino – Domenica 12 giugno di bel tempo sulle regioni settentrionali, grazie all’affermazione dell’alta pressione sull’Europa sudoccidentale e bacino del Mediterraneo. La giornata odierna trascorrerà stabile e soleggiata sul Piemonte e sulla città di Torino, salvo il passaggio di innocue quanto sottili velature. Stellato nottetempo su tutta la regione. Caldo estivo con temperature in aumento e comprese tra i +20°C della notte ed i +32/+33°C del pomeriggio.

Fase stabile prolungata, assenza di piogge anche per la prossima settimana

L’Estate riprenderà le redini del gioco sull’Italia con tempo stabile e tanto sole atteso anche nel corso dei prossimi giorni su Torino. I principali modelli matematici, infatti, confermano una prossima settimana dominata dall’alta pressione sull’Europa sudoccidentale e bacino del Mediterraneo con caldo anomalo, proteggendo anche l’estremo nordovest da eventuali insidie instabili. Possibile peggioramento attorno al 20 giugno, ma da confermare.

Temperature estive con valori oltre le medie del periodo

Meteo Torino – L'anticiclone oltre al bel tempo determinerà anche un deciso aumento delle temperature su Torino. I valori notturni oscilleranno attorno ai +20/+21°C, mentre quelli diurni si porteranno attorno ai +32/+33°C. Un lieve calo è atteso da martedì, quando il passaggio di qualche nube limiterà il soleggiamento diurno, portando i valori massimi attorno ai +29/+30°C, mentre quelli minimi notturni non subiranno significative variazioni. Tra giovedì e venerdì non è escluso un sensibile incremento con picchi anche di oltre +35°C.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo stabile su Torino con tanto sole e caldo estivo per l'affermazione di un campo anticiclonico.