Meteo Torino – Alternanza tra fasi nuvolose ad altre con maggiori schiarite: ecco le previsioni

Maltempo al sud e Isole, più stabile altrove

Nella giornata odierna assistiamo all’ennesima giornata di maltempo per alcune aree del nostro Paese e a causa dell’approfondimento di un doppio minimo depressionario, di cui uno si posiziona sul basso Tirreno e l’altro sul Mare Jonio. Ne deriva che l’instabilità abbraccia soprattutto parte del sud e Isole, con qualche rovescio anche in Abruzzo e con quote neve relativamente basse. Più stabile al nord e a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli perlopiù sereni con qualche foschia al mattino si sono susseguiti nella giornata odierna a Torino, con condizioni meteo che pertanto sono risultate visibilmente stabili e asciutte. In serata, benché in un contesto di tempo che si manterrà asciutto, differentemente da quanto avverrà altrove, qualche nube comunque innocua e transitoria potrebbe caratterizzare i cieli sabaudi. Le temperature in ogni caso si attestano tra i +2°C di minima e i +9°C di massima circa, valori invernali.

Più nuvoloso per domani, massime in calo

Nonostante si evidenzi generalmente persino un lieve miglioramento delle condizioni meteo in Italia con instabilità più circoscritta nella giornata di domani venerdì 27 gennaio, essa risulterà più nuvolosa a Torino, dove i cieli saranno comunque variabili in quanto in serata potranno tornare ad apparire poco o parzialmente nuvolosi. In ogni caso il tempo si manterrà stabile e asciutto, con temperature attese in diminuzione nei valori massimi al netto della stazionarietà di quelli minimi.

Ampie schiarite per sabato

Il Weekend porterà buone nuove dal punto di vista climatologico e meteorologico a Torino, dove sono attese ampie schiarite e cieli che risulteranno sereni a partire dal pomeriggio di sabato 28 gennaio. Le condizioni meteo in città si manterranno pertanto stabili e asciutte. Sul quadro termico è previsto un ampliamento dell’escursione termica giornaliera, con temperature che sono attese in diminuzione nei valori minimi e in aumento in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.