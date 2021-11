METEO TORINO – Ancora PIOGGE e NEVE sulle ALPI, atteso un MIGLIORAMENTO verso il fine SETTIMANA in PIEMONTE

Condizioni meteo attuali a Torino

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il maltempo sta prendendo possesso della penisola italiana, grazie all’affondo atlantico che apporterà nelle prossime 24 ore condizioni di maltempo diffuso. Le piogge sono attese copiose sulle regioni del nord e sui versanti Tirrenici centrali; nei prossimi giorni è atteso un momentaneo miglioramento anche se nel weekend non è da escludersi un nuovo ritorno delle piogge. Novembre dunque che rispetta i suoi canoni con molte nubi e piogge associate. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio di Torino.

Meteo Torino oggi

Giornata odierna che proseguirà in compagnia di molte nubi e precipitazioni anche moderate o intense sui settori più adiacenti alla Pianura Padana e sulle zone settentrionali. Sulle Alpi Lepontine attese forti nevicate al di sopra dei 1400 metri, altrove le precipitazioni nevose si poseranno dai 1500 metri. In serata sono ancora attese precipitazioni di debole intensità su Torino in progressivo allontanamento. Le temperature risulteranno piuttosto basse, comprese tra 8°C e 10°C. La ventilazione risulterà debole dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Previsioni meteo di Torino per domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo decisamente più stabile e cieli poco nuvolosi al mattino; qualche residua precipitazione sarà possibile sui settori pedemontani. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche apertura a partire dalla Valle Scrivia; su Torino avremo cieli ancora poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su Torino; qualche pioggia sarà possibile tra Astigiano e Cuneese. Forte calo delle temperature nelle ore notturne, che sono previste fino a 4°C, mentre le massime risulteranno in aumento a 14°C. La ventilazione sarà dai quadranti settentrionali di intensità debole. Vediamo la tendenza di Torino per il weekend.

CONTINUA A LEGGERE