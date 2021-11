METEO WEEKEND – Italia tra PIOGGE, TEMPORALI e NEVE da una parte e richiamo CALDO dall’altra. La TENDENZA

Piogge, temporali e locali nubifragi in Italia nelle prossime ore

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra una vasta saccatura depressionaria che dal Mare di Norvegia si estende verso l’Europa occidentale fino alla Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Correnti umide e instabili si muovono da questa zona verso la Penisola Italiana con direttrice sud-ovest nord-est, portando un forte peggioramento delle condizioni meteo soprattutto al Centro-Nord. Fenomeni molto intensi potranno interessare i settori tra Lazio, Campania, Molise e Abruzzo, localmente anche a carattere di nubifragio e localmente anche tra Versilia e Liguria di Levante. Sui settori alpini cadrà copiosamente la neve fino quote di 1500-1700 metri.

Ancora instabilità nella giornata di domani

Nella giornata di domani la saccatura depressionaria non seguirà il normale moto, mediamente da ovest verso est, a causa della presenza di un vasto e robusto campo di alta pressione presente sull’Europa orientale. Correnti umide e instabili continueranno dunque ad interessare la Penisola Italiana, con piogge sparse soprattutto sulle regioni tirreniche e al Nord-Est, ma con possibili piogge isolate e locali acquazzoni anche sul resto d’Italia. Ancora neve copiosa sui settori alpini fino a quote di 1300-1400 metri e leggermente più in alto sulle Alpi orientali.

Saccatura in isolamento entro il weekend

Come abbiamo appena detto, la saccatura depressionaria non riuscirà a traslare verso est a causa della presenza di un robusto campo di alta pressione sull’Est Europa. Sull’Atlantico avremo poi una risalita dell’alta pressione delle Azzorre verso le Isole Britanniche ed in espansione verso levante. In tale evoluzione barica, la saccatura depressionaria dovrebbe andare in cut-off, tagliata dal flusso principale perturbato ed isolata tra Penisola Iberica, Mediterraneo occidentale e Nord Africa. Vediamo questo cosa comporterà sulla Penisola Italiana per i giorni del weekend.

CONTINUA A LEGGERE​