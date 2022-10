Meteo Torino – Tempo stabile nei prossimi giorni, ma con qualche nube di passaggio; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Piemonte. Alta pressione in rinforzo sul bacino del Mediterraneo darà il via alla seconda ottobrata di stagione. Qualche infiltrazione umida rinnoverà ancora qualche nube nella giornata odierna sui settori di Nordovest, poi spazio a maggiori schiarite e con caldo anomalo per la prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo domenica: alternanza di nubi e schiarite su Torino

Meteo stabile su Torino ed il Piemonte grazie ad un campo altopressorio. La giornata odierna esordirà, tuttavia, con cieli grigi su Torino per la presenza di nubi basse e locali foschie. Nuvolosità in graduale diradamento durante le ore pomeridiane con maggiori schiarite tra la sera e le ore notturne. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO! Temperature in lieve aumento e comprese tra i +16°C ed i +21/+22°C.

Meteo stabile almeno fino a giovedì 20 ottobre

Meteo Torino – Anticiclone in ulteriore rinforzo per la prima parte della prossima settimana, quando sono attesi valori barici al suolo fino a 1030 hPa, favoriranno un prosieguo di ottobre stabile su Torino. Le giornate trascorreranno asciutte sul Piemonte fino a giovedì 20 ottobre, seppur con cieli grigi in pianura durante le ore mattutine e del primo pomeriggio, per la presenza di nubi basse e foschie innescate da un’accentuazione della subsidenza. Temperature senza particolari variazioni e comprese tra un valore minimo di +16°C ed uno massimo di +22/+23°C.

Possibile ritorno di qualche pioggia dal prossimo weekend

Meteo Torino – Stop dell’Autunno quindi fino al 20 ottobre, poi non è escluso il ritorno della pioggia dal prossimo weekend. Secondo i principali modelli matematici, l’alta pressione potrebbe cedere sul centro Europa, favorendo l’abbassamento del flusso umido oceanico. Nubi e qualche pioggia potrebbe quindi spingersi sino al nord Italia dal prossimo weekend, aprendo ad una fase più dinamica e piovosa per la fine di ottobre almeno sulle regioni di Nordovest. Rimanete aggiornati!





Meteo su Torino stabile nei prossimi giorni e con temperature miti, ma con nubi specie al mattino e primo pomeriggio.