METEO TORINO – Autunno alla riscossa con le piogge in arrivo, ecco tutti i dettagli

Termina l’ Ottobrata in Italia e arriva il maltempo

Piogge di ritorno in Italia durante le prossime 24 ore ad iniziare dalle regioni nord-occidentali. Torino sarà un delle prime città d’Italia a rivedere il clima autunnale dopo giorni e giorni di secco e clima mite. Si inizierà dalla nottata odierna con le prime piogge per lo più di debole intensità , nelle prime ore di domani le precipitazioni potranno risultare anche di forte intensità sia in Piemonte che in Liguria. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Quella di oggi sarà ancora una giornata caratterizzata dal bel tempo e dal clima mite specie in montagna e lungo le coste salvo qualche nube in transito. Solo dalla serata o nottata potrebbero arrivare le piogge in Liguria e in Piemonte.

Previsioni meteo Torino

Tra a nottata odierna e la mattinata di domani, Martedì 15 Ottobre, assisteremo ad un marcato peggioramento meteo a Torino con piogge anche di forte intensità. Tornerà anche a nevicare sulle Alpi mediamente oltre i 2000 metri di quota. Il tutto associato anche ad un calo delle temperature con valori che si assesteranno intorno i 15 gradi sul capoluogo piemontese per la giornata di domani.