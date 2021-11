METEO TORINO – Cieli grigi con riduzioni di visibilità, ma da domani torna la PIOGGIA

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Il tempo si presenta stabile sull’Italia, grazie alla presenza di un vasto campo anticiclonico. Sulla a Val Padana, tuttavia, una vasta coltre di nubi basse rende questo avvio di weekend decisamente grigi. Da domani tornano le piogge con maltempo nei prossimi giorni su gran parte del nord Italia. Vediamo le previsioni meteo per Torino nel dettaglio.

Weekend al via con nubi e dense foschie su Torino

Cieli nuvolosi su Torino in questo avvio di weekend con nubi basse e dense foschie anche sul resto delle pianure piemontesi. L’alta pressione determina infatti condizioni di subsidenza, con ristagno d’umidità nei bassi strati e condizioni favorevoli per la formazione delle nubi e nebbie persistenti anche durante le ore diurna. Ampi spazi di sereno sulle Alpi ed in collina. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Torna la pioggia da domani, prossima settimana con tempo autunnale

Meteo Torino – Le condizioni meteorologiche volgeranno verso un peggioramento sul Piemonte nel corso della giornata di domenica. La discesa di una saccatura scandinava sin verso la Penisola iberica, richiamerà masse d’aria umide verso l’Italia. Cieli nuvolosi fin dal mattino sul Piemonte, con occasionali pioviggini tra alessandrino e vercellese. Meteo in graduale peggioramento dalla sera quando le piogge tenderanno ad estendersi anche alla città di Torino. Maltempo atteso per l’avvio della prossima settimana, quando avremo una giornata di lunedì in compagnia di nubi e precipitazioni persistenti. Tornerà la neve sulle Alpi, occasionalmente al di sotto dei 1500 metri.

