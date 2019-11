METEO TORINO – Cieli nuvolosi, ma tempo asciutto in città. Nuova PERTURBAZIONE in arrivo però, ecco quando

Molto nuvoloso sulle regioni settentrionali, ma asciutto

Sia pure in un contesto comunque molto nuvoloso, sulle regioni settentrionali si è verificato un leggero miglioramento delle condizioni meteo. Qui infatti, nonostante i cieli si presentino nuvolosi o molto nuvolosi da questa mattina, il tempo è rimasto prevalentemente asciutto ovunque. Dal punto di vista termico c’è invece poco da segnalare: le temperature risultano infatti pressoché stabili con fisiologiche oscillazioni rispetto ai valori misurati nei passati giorni. Stesse condizioni sia dal punto di vista atmosferico che termico le ritroviamo oggi a Torino.

Instabilità traslata al centro-sud

Nella giornata odierna il maltempo si è spostato al centro-sud, grazie ad un nuovo ulteriore affondo dei flussi perturbati atlantici presenti ad alte quote sul nostro Paese. In particolare in nottata piogge e temporali anche intensi hanno coinvolto il Lazio e la Campania e i relativi settori costieri, per poi estendersi in mattinata anche sui settori adriatici centro-meridionali. Fenomeni intensi hanno interessato pure le zone siciliane più occidentali come il trapanese e l’agrigentino.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata di oggi a Torino, come scritto anche in precedenza, sta passando in cavalleria come una giornata molto umida e nuvolosa, ma in cui il tempo è rimasto comunque asciutto, con condizioni di relativa stabilità resistite a denti serrati. Qualche pioggia ha interessato e sta tutt’ora interessando le aree prealpine torinesi, ma al momento nessuna di queste ha coinvolto il capoluogo piemontese. Nulla da segnalare anche dal punto di vista termico, con gli estremi termici giornalieri che continuano a misurare circa +10/+11°C di minima e +12°C di massima.