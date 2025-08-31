Meteo Torino – Domenica di sole, ma domani è atteso un nuovo peggioramento; le previsioni

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio interciclonico in espansione sul Mediterraneo centrale favorirà un deciso miglioramento sull’Italia. Domenica con tempo stabile su tutto il Paese, poi passaggio perturbato ad avvio di settimana con rischio nubifragi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata di domenica caratterizzata da condizioni meteo stabili sul Piemonte. Al mattino cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con stabilità e sole diffuso, poi dalla sera atteso un graduale aumento della nuvolosità. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +15/+16°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio.
Previsioni meteo lunedì 1 settembre
Prossima settimana che vedrà il passaggio di un nuovo impulso perturbato sul nord Italia. Giornata di lunedì con tempo in deciso peggioramento sul Piemonte con piogge e temporali che raggiungeranno Torino nel corso del mattino. Possibili forti temporali nel pomeriggio, specie sui settori nord-orientali del Piemonte. Atteso un miglioramento serale. Temperature in aumento nei valori minimi, in calo le massime su Torino e comprese tra i +17/+18°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.
Prosieguo di settimana più stabile
Dopo il passaggio perturbato di inizio settimana, le condizioni meteo volgeranno verso un miglioramento. Alta pressione che già da martedì tenderà a portarsi sull’Italia, favorendo una fase più stabile con tempo asciutto e temperature in ripresa su Torino.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.