Meteo Roma – Weekend al via con il sole, poi aumento l’instabilità nel Lazio; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da una circolazione orientale in accentuazione nella giornata di domenica. Atteso un graduale aumento dell’instabilità con calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di sabato 21 marzo all’insegna di una mattinata stabile su tutto il Lazio con sole prevalente sulla capitale. Stabilità che proseguirà anche nel corso delle ore pomeridiane e serali, seppur con qualche addensamento di passaggio su Roma. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +7/+9°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma domenica 22 marzo

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche addensamento di passaggio sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, mentre sui settori interni del Lazio potranno prendere forma acquazzoni e nevicate sull’Appennino dai 1200-1300 metri. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.Temperature in calo su Roma e comprese tra i +7/+8°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Avvio di settimana all’insegna della stabilità

Graduale aumento della pressione manterrà condizioni meteo stabili sulla capitale. Tuttavia, la settimana inizierà con una giornata di lunedì grigia su Roma con molte nubi di passaggio. Tra martedì e mercoledì atteso un maggior soleggiamento sul Lazio, poi possibile peggioramento tra giovedì e venerdì per la discesa di un nuovo impulso freddo, ma da confermare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nel weekend seppur con addensamenti di passaggio, mentre qualche disturbo è atteso sui settori interni del Lazio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!