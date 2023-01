Meteo Torino – Domenica uggiosa con piogge in pianura e neve in montagna, migliora da domani; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. L’alta pressione ha ceduto il passo alle umide e piovose correnti atlantiche. Cieli coperti e piogge interesseranno gran parte del nord Italia, con la neve che ha rifatto la sua comparsa sulle Alpi. Residui fenomeni ad inizio settimana, ma a seguire torna la stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Domenica di pioggia su Torino e neve sulle Alpi

Meteo uggioso sul Piemonte per il passaggio di una perturbazione atlantica. Meteo incerto sul Piemonte fin dal mattino con precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi a partire dai 1000-1200 metri. Piogge su Torino. Situazione invariata anche nel corso delle ore pomeridiane, poi un miglioramento è atteso dalla sera con fenomeni in riassorbimento. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Escursione termica limitata per via dei fenomeni con temperature comprese tra i +5°C ed i +7°C.

Avvio di settimana con meteo in miglioramento, salvo nevicate sulle Alpi

Meteo Torino – L’avvio della prossima settimana vedrà condizioni meteo in miglioramento sul Piemonte, per la rotazione delle correnti dai quadranti nordoccidentali. Giornata di lunedì asciutta su Torino, con ampie schiarite attese dal pomeriggio. Nubi e precipitazioni addossate alle Alpi di confine, con nevicate fino ai 600-800 metri specie sui settori delle Alpi Graie. Temperature in ripresa nei valori massimi e comprese tra i +4°C della notte ed i +12°C del pomeriggio.

Prosieguo di settimana più stabile, salvo nevicate sulle Alpi

Dopo il peggioramento con ritorno di pioggia e neve, da martedì torneranno condizioni meteo decisamente più stabili su Torino. La circolazione si disporrà dai quadranti Nordoccidentali, addossando quindi nubi e fenomeni sui settori alpini di confine, mentre la pianura rimarrà sottovento con cieli spesso soleggiati su Torino.





