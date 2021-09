METEO TORINO – Estate settembrina con tanto SOLE in città e TEMPERATURE in AUMENTO

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Un campo altopressorio tende a rinforzarsi sull’Europa sudoccidentale, proteggendo anche le regioni centro-settentrionali italiane da eventuali insidie perturbate, seppur non mancheranno locali disturbi. Maltempo all’estremo sud, dove una tromba d’aria ha provocato delle vittime a Pantelleria. Vediamo le previsioni meteo per Torino nel dettaglio.

Meteo Torino: weekend dal sapore estivo

Meteo Torino – La giornata odierna è iniziata con tempo stabile su tutto il Piemonte, grazie ad un aumento dal campo barico per la presenza sull’Europa sudoccidentale di un promontorio anticiclonico. La giornata odierna, quindi, vedrà cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi su Torino anche durante le ore pomeridiane e serali. Qualche addensamento più consistente potrà prendere forma a ridosso dei settori montuosi, con occasionali acquazzoni o locali temporali. La giornata di domani non vedrà significative variazioni, con tanto sole e temperature gradevoli sul capoluogo piemontese. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Tempo asciutto, ma con nubi di passaggio nei prossimi giorni

Meteo Torino – Una lacuna barica è attesa nei prossimi giorni sulla Penisola Iberica, favorendo un rinforzo del campo barico tra Francia e Nordovest Italia. Il tempo si manterrà stabile su gran parte del Piemonte anche nel corso della prima parte della prossima settimana, regalando una fase estiva settembrina anche sulla città di Torino. I cieli, tuttavia, non saranno sempre soleggiati; infiltrazioni umide in quota saranno alla base di innocui addensamenti medio-alti in transito tra lunedì e martedì, ma senza fenomeni associati sul capoluogo piemontese. Un peggioramento del tempo potrebbe concretizzarsi tra giovedì e venerdì, ma ancora da confermare.

