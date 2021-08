METEO TORINO – Fase STABILE e asciutta nonostante la VARIABILITA’, ma niente CALDO eccessivo; le previsioni

Altra giornata perturbata

Anche nella giornata odierna abbiamo assistito a condizioni meteo di maltempo all’interno della nostra Penisola, dovute ad un nuovo impulso di natura nordatlantica. Piogge e temporali hanno colpito principalmente Umbria e Marche, laddove le temperature massime in alcuni casi si aggirano intorno ai +20°C o di poco superiori persino in pianura. Localizzati rovesci o temporali hanno comunque interessato diversi settori del centro-nord, con il fronte che attualmente sta traslando verso il basso versante adriatico. Più stabile e asciutto a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante il transito di irregolari disturbi nuvolosi sulla città di Torino, le condizioni meteo sul capoluogo piemontese si sono mantenute fino a questo momento relativamente stabili e asciutte e tale situazione troverà sostanziale conferma anche in serata, con un miglioramento che coinvolgerà la stragrande maggioranza delle aree coinvolte dal maltempo. Le temperature quest’oggi si sono attestate tra i +18°C di minima e i +26°C di massima circa.

Qualche schiarita e massime in aumento per domani

L’allontanamento del fronte perturbato verso sudest comporterà un miglioramento ulteriore delle condizioni meteo a Torino per domani domenica 29 agosto, quando sono previste schiarite con cieli pressoché sereni dalla mattina e fino al pomeriggio. In serata plausibile un nuovo passaggio nuvoloso comunque innocuo e scarso di precipitazioni. In questo contesto le temperature torneranno a salire soprattutto nei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.