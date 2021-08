METEO – Violenti TEMPORALI in arrivo nelle PROSSIME ORE in ITALIA, poi rapido miglioramento

Cambia lo scenario, in alcune zone d’Italia sembra autunno

Un nuovo impulso perturbato di natura nordatlantica ha messo in seria difficoltà l’Anticiclone costretto a rimanere ancorato presso la propria sede, con le correnti perturbate che dunque fanno ingresso nel Mediterraneo provocando in alcuni casi maltempo autunnale. Sulle regioni centrali e in particolare in Umbria e Marche, le temperature massime si sono spesso attestato intorno ai +20°C o poco superiori anche in pianura. I +25°C si sono difficilmente superati invece in tutto il centro-nord, fatto salvo per il nordovest. Prosegue invece l’estate al sud e Isole Maggiori con picchi anche oltre +30°C. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Fronte di maltempo in ingresso

Una situazione come quella presentata in precedenza, in cui le correnti più fresche e instabili di natura nordatlantica fanno ingresso nel Mediterraneo, hanno provocato l’innesco di un fronte di maltempo che nella giornata odierna ha investito parte della nostra Penisola, in particolar modo le regioni centrali, dove la Protezione Civile aveva diramato ieri un’allerta meteo valida per oggi. Andiamo quindi a vedere quali aree sono state maggiormente colpite.

Colpite e affondate Marche e Umbria, altrove non sono comunque mancati temporali

Ad essere principalmente colpite dal maltempo sono non a caso quelle località che hanno registrato temperature massime più fresche e dunque quelle di Umbria e Marche, dove i fenomeni sono stati localmente anche intensi. Tuttavia il resto del centro-nord non è stato risparmiato da isolati rovesci o temporali, che si sono comunque rivelati abbastanza rapidi. E’ tornata la neve sulle Alpi nordorientali a quote superiori ai 2.000 metri. Cosa possiamo attenderci alla base di quanto accaduto fin ora nelle prossime ore? Scopriamolo nel prossimo paragrafo analizzando i principali centri di calcolo.

