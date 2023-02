Meteo Torino – Freddo in aumento con rischio di qualche fiocco di neve dalla tarda sera; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. I venti di Föhn che nella giornata di ieri hanno portato valori massimi fino a +20°C si sono attenuati ed hanno lasciato spazio all’ingresso di fredde correnti artiche. Alta pressione ben salda sul Piemonte, ma con tendenza a disturbi dalla sera per l’addossamento di umide e fredde masse d’aria in arrivo dai quadranti orientali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Domenica al via con bel tempo su Torino, ma peggiora dalla sera con rischio neve

Alta pressione in rinforzo con valori barici al suolo fino a 1033 hPa. Attesa una giornata di domenica inizialmente stabile sul Piemonte anche se con locali addensamenti di passaggio su Torino. Correnti artiche in arrivo da est, determineranno un peggioramento dalla sera con nubi in aumento e deboli nevicate sino ai 200-300 metri nottetempo; possibili fiocchi sino a ridosso di Torino, ma al momento non sono previsti accumuli significativi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature in deciso calo con valori compresi tra i +3°C ed i +8/+9°C.

Domani nuovo rischio neve a bassissima quota sul Piemonte

Meteo Torino – Prossima settimana invernale sul Piemonte. Giornata di lunedì al via con molte nubi e qualche fiocco di neve atteso sulle Alpi, cuneese e provincia ovest di Torino, fino a ridosso delle pianure nel corso del primo mattino. Momentaneo miglioramento tra la tarda mattina ed il pomeriggio, quando si potranno osservare ampie schiarite, ma dalla sera tornano le nubi con nuovi fenomeni sul Piemonte nord-occidentale. Deboli nevicate tra la tarda sera e la notte fino a ridosso delle pianure tra torinese, cuneese e verbano.

Freddo intenso fino al prossimo weekend, ma con tempo mediamente stabile

Correnti artiche insisteranno sull’Italia per gran parte della prossima settimana, determinando una fase invernale con freddo intenso su tutto il Piemonte. Tuttavia, dopo i possibili episodi nevosi tra la prossima notte e la giornata di lunedì, il prosieguo di settimana risulterà mediamente stabile, salvo qualche nube di passaggio. Temperature in deciso calo con gelate di notte e valori massimi attesi vicini ai +5/+6°C.





Meteo su Torino stabile, ma con ulteriore calo termico da domani per l'arrivo di fredde correnti artiche. Possibili fiocchi di neve a ridosso di Torino la prossima notte e la sera di lunedì 6 febbraio.