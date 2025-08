Meteo Torino – Nuovo rapido passaggio perturbato in arrivo nel Weekend con calo termico: le previsioni

Maltempo colpisce il nord Italia, ma non Torino

Il maltempo quest’oggi è tornato a fare il proprio ingresso sulle regioni settentrionali, risparmiando tuttavia, per ora, Torino, come vedremo. Piogge e temporali si azionano comunque altrove, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, con disagi soprattutto in Veneto. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando di conseguenza relativamente fresche.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante il transito di nubi irregolari sui cieli sabaudi e l’ingresso di piogge e temporali in aree nemmeno così distanti da Torino, le condizioni meteo in città sono oggi rimaste relativamente stabili e asciutte e tali resteranno anche nel corso delle prossime ore, a differenza di ciò che avverrà su buona parte del nord. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +21°C di minima e i +28°C di massima circa.

Nubi irregolari anche per domani

Nubi irregolari transiteranno su Torino anche nella giornata di domani sabato 2 agosto, con le condizioni meteo che in città resteranno tuttavia ancora una volta relativamente stabili e asciutte, nonostante un ulteriore peggioramento atteso in Italia. Le temperature, in questo contesto, subiranno comunque una diminuzione che si ripercuoterà sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Rapidi rovesci possibili nella notte tra sabato e domenica, con miglioramento a seguire

Qualche rapido rovescio potrà manifestarsi a Torino solamente nella notte tra domani sabato 2 e quella di dopodomani domenica 3 agosto. Le condizioni meteo miglioreranno in maniera pressoché immediata, con l’avanzamento di schiarite anche ampie che riporteranno i cieli ad essere sereni già nel pomeriggio di domenica stessa. Qualche ulteriore passaggio nuvoloso, ma innocuo, è previsto invece per la sera, con temperature che, in questo caso, non subiranno variazioni significative, subendo al più lievi oscillazioni al ribasso nei valori minimi e al rialzo in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.