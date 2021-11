METEO TORINO – In arrivo una SETTIMANA AUTUNNALE sul Piemonte; le previsioni

Cieli nuvolosi su Torino in questo avvio di giornata con nubi basse e dense foschie anche sul resto delle pianure piemontesi. Nonostante la pressione è in decisa flessione, persistono infatti sui settori di pianura condizioni di subsidenza, con ristagno d’umidità nei bassi strati e condizioni favorevoli per la presenza di nubi e nebbie. Ampi spazi di sereno sulle Alpi ed in collina, ma con tendenza al generale aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera con occasionali pioviggini nottetempo su Torino . PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Meteo Torino – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Il tempo si presenta stabile sull’Italia, ma con tendenza al peggioramento nella seconda parte del giorno. L’alta pressione che nei giorni scorsi ha determinato condizioni di tempo stabile è in deciso cedimento, favorendo il ritorno delle piovose correnti atlantiche anche sul Piemonte. Nebbie e nubi basse che verranno sostituite dalla pioggia anche su Torino . Vediamo le previsioni meteo per il Piemonte ed il capoluogo nel dettaglio.

Temperature massime stazionarie, minime in aumento

Meteo Torino – La notte appena trascorsa ha fatto registrare un valore minimo sul capoluogo piemontese di circa +4°C, con valori anche di +1/+2°C in periferia. Nel corso del giorno non si supereranno i +9/+10°C per via dei cieli nuvolosi e delle dense foschie. Nel corso dei prossimi giorni non si registreranno significative variazioni nei valori massimi, complice i cieli spesso coperti e le precipitazioni, con temperature non oltre i +10°C, mentre i valori notturni si porteranno progressivamente attorno ai +7/8°C.