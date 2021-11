METEO – Torna il MALTEMPO la prossima settimana con PIOGGE e TEMPORALI, possibile assaggio d’INVERNO sul finire

Graduale peggioramento in arrivo in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Fino alla giornata di ieri un vasto campo di alta pressione ha dominato tra Europa e Mediterraneo portando tempo stabile. Sulla Penisola Italiana abbiamo infatti avuto tempo asciutto con cieli soleggiati da nord a sud, ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana ed nelle vallate interne. Nella giornata odierna l’evoluzione sinottica porterà una cambiamento, con una saccatura depressionaria in estensione dalla Scandinavia verso la Penisola Iberica, portando un graduale peggioramento meteo anche sulla Penisola Italiana. Infatti nella giornata odierna sono attese delle piogge inizialmente su Sardegna e Liguria ed entro la serata isolati piovaschi raggiungeranno anche le regioni tirreniche.

Inizio prossima settimana con piogge e temporali in Italia

La situazione sinottica per l’inizio della prossima settimana mostra un robusto anticiclone elevato in Atlantico, il quale andrà cosi a bloccare le correnti occidentali sul continente europeo. Aria fredda continuerà cosi a scendere sull’Europa centro-occidentale e una depressione si andrà ad isolare sulla Penisola Iberica. Questo porterà piogge e temporali anche sulla Penisola Italiana, specie al Nord-Ovest, Isole Maggiori e regioni tirreniche ed anche un graduale calo delle temperature. Torna anche la neve sulle Alpi fino a quote medie.

Forte maltempo a metà settimana

Ultimi aggiornamenti del modello americano GFS che mostrano per i giorni centrali della settimana la discesa di una nuova saccatura depressionaria che dal Mare del Nord attraversa le Isole Britanniche e si estende fino ad ovest del Portogallo. In questo modo la depressione Iberica con goccia d’aria fredda in quota viene spinta verso levante portando un forte peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Piogge intense e diffuse, con acquazzoni e temporali sparsi sono infatti attesi in Italia in tali giornate, specie in quella di giovedì, con neve abbondante sulle Alpi fino a quote medio-basse. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la parte finale della prossima settimana.

